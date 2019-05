Caz șocant în Irlanda. Fotbalist ORBIT cu ACID, după un atac pe stradă!

Un fotbalist din Irlanda în vârstă de 17 ani a fost orbit cu acid după ce a fost atacat de un grup de patru persoane. Atacatorii i-au aruncat acid în față și apoi au fugit.





Tega Agberhiere, în vârstă de 17 ani, este un talentat fotbalist irlandez care a dat probe Tottenham şi Crystal Palace.

Pe 25 aprilie acesta a fost atacat sălbatic în orașul Waterford, din Irlanda. Irlandezul cu origini nigeriene era alături de alţi doi prieteni când un grup format din patru persoane i-au aruncat acid pe față, coform prosport.ro.

Tânărul fotbalist a fost grav rănit și a fost transportat de urgență la spitalul din Cork. Celelalte două persoane care-l însoțeau au ajuns la spitalul din Waterford.

Pe patul de spital, tânărul de 17 ani a povestit prin ce a trecut: „Ar trebui să pot vedea din nou şi sper să văd ca înainte. Nu pot descrie ce am simțit. Când am ajuns la spital, am crezut că nu voi mai putea vedea din nou. 100% am crezut că nu voi mai vedea niciodată”, a declarat Tega Agberhiere, care a evoluat până acum în ligile inferioare din Irlanda.

Potrivit Daily Star, patru persoane au fost reținute de poliție, fiind suspecte pentru atacul petrecut în Waterford, însă acuzațiile au fost retrase la scurt timp.

Tânărul Tega Agberhiere a început fotbalul la vârsta de cinci ani. Acesta a fost numit cel mai bun jucător la Kennedy Cup şi apoi a semnat cu Waterford.

Sursa foto: BBC.com

