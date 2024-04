Fotbalist împușcat mortal în mașină. A murit în drum spre spital

Fotbalist împușcat mortal în propria mașină, în timp ce aștepta la o benzinărie să fie servit. Doi necunoscuți înarmați au intrat peste el și au încercat să-l jefuiască.

Jucătorul de fotbal Luke Fleurs, în vârstă de 24 de ani, a evoluat la clubul sud-african Kaizer Chiefs. El a jucat în echipa țării sale care a participat la Jocurile Olimpice din Tokyo.

Reprezentanții clubului de fotbal sud-african Kaizer Chiefs, au anunțat moartea tânărului jucător, care evolua pe postul de fundaș central. Tânărul fotbalist a fost împușcat în timpul unei tentative de jaf armat, de doi indivizi. Luke Fleurs aștepta să-i vină rândul la stația de benzină, conform autorităților.

Potrivit autorităților, doi indivizi au sosit în stația de benzină la volanul unui BMW Seria 1 alb. Cei doi au intrat peste fotbalist în mașina Volkswagen Golf și l-au determinat să coboare.

Ulterior, unul dintre ei tras asupra tânărului fotbalist, împușcându-l în partea superioară a corpului. Apoi, unul dintre tâlhari a fugit cu mașina lui Luke Fleurs, lăsându-l pe tânăr într-o baltă de sânge. Cel de-al doilea l-a urmat la volanul BMW-ului cu care au organizat jaful.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

