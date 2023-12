Fotbalul, o tradiție de Crăciun veche de sute de ani în Anglia

Managerii, printre care Jurgen Klopp și Pep Guardiola, și jucătorii s-au plâns de lipsa de timp liber în calendarul fotbalistic de Crăciun. Aceștia își doreau să petreacă mai mult timp cu familia, iar o pauză adecvată este utilă pentru a ține la distanță accidentările.

Crăciun încărcat cu meciuri de fotbal în Anglia

În cea mai mare parte a Europei, se obișnuiește să existe o pauză de iarnă de cel puțin două săptămâni de Crăciun. Ar putea fi tentant să dăm vina pe televiziuni, dar Marea Britanie are o istorie a jocurilor de Crăciun înrădăcinată în tradițiile medievale și în drepturile muncitorești greu de obținut.

Fotbalul profesionist este o invenție relativ recentă. Prima dintre asociațiile britanice de fotbal, FA, a fost creată în mod oficial abia în 1863 – însă de sute de ani sunt organizate meciuri.

Variante ale jocului cunoscut sub numele de fotbal medieval sunt documentate încă din 1170. Deseori, jocurile erau organizate de Crăciun și de Paște, iar unele dintre aceste jocuri străvechi se joacă și astăzi, cum ar fi The Orkney Ba game în ziua de Crăciun și The Royal Shrovetide village game în Ashbourne, Derbyshire.

Fotbalul, un mod de a sărbători

Sărbătorile religioase și sărbătorile legale au fost de mult timp un prilej de a organiza meciuri de fotbal. A existat o vreme când echipele de top jucau aproape în fiecare zi de Crăciun.

În epoca victoriană, „fotbalul se juca în ziua de Crăciun pentru că era o zi liberă și exista o tradiție de evenimente publice pentru clasa muncitoare”, spune profesorul de istorie Martin Johnes:

„De asemenea, uneori se juca și în Boxing Day, ceea ce însemna două meciuri în două zile”.

Pentru mulți oameni care munceau, ziua de Crăciun putea fi singura șansă din an de a prinde un meci

În cartea sa Christmas and the British (Crăciunul și britanicii), profesorul Johnes explică faptul că legislația privind sărbătorile legale a jucat un rol important:

„Legea privind sărbătorile legale din 1871 a dat această denumire zilei de Boxing day în Anglia și Țara Galilor. Nu făcuse același lucru pentru ziua de Crăciun sau Vinerea Mare, deoarece acestea erau zile stabilite de odihnă și rugăciune”.

Cluburile de fotbal au profitat de zilele de sărbătoare, deoarece acestea ofereau șansa de a înregistra o asistență extraordinară. În epoca victoriană și edwardiană, se organizau deseori meciuri în Vinerea Mare și în Lunea Paștelui, iar unele cluburi jucau până la trei meciuri în patru zile de Paște.

În 1913, Liverpool a învins Manchester City cu 4-2 acasă în ziua de Crăciun. Ulterior, a pierdut meciul retur cu 1-0 în ziua de Boxing Day. A doua zi a remizat 3-3 acasă cu Blackburn Rovers.

Deși lista de meciuri a lui Liverpool nu va fi atât de intensă de Crăciunul acesta, o garanție este că se va juca fotbal în Boxing Day.

Crăciunul în istoria Angliei

În epoca victoriană și edwardiană, oamenii ar fi preferat să iasă din casă pentru a sărbători:

„Pentru clasa muncitoare, ale cărei reședințe erau adesea inconfortabile, supraaglomerate și neplăcute, o zi rară liberă de la muncă era un motiv pentru a ieși în stradă, nu pentru a se relaxa acasă”, scrie profesorul Johnes.

Între Primul și al Doilea Război Mondial au avut loc evenimente sportive. De asemenea au existat piese de teatru, proiecții de film, ritualuri populare și întâlniri informale în ziua de Crăciun.

De-a lungul anilor, popularitatea fotbalului din ziua de Crăciun a scăzut

Standardele de viață s-au îmbunătățit, iar mâncarea, cadourile și decorațiunile au devenit mai accesibile.

Ultimul meci din ziua de Crăciun în Anglia a fost în 1965. Atunci, Blackpool a învins Blackburn Rovers cu 4-2 pe Bloomfield Road.

Ultimul meci din ziua de Crăciun în Scoția a fost pe 25 decembrie 1976. Clydebank și St Mirren au remizat 2-2 într-o confruntare în fruntea primei divizii. Alloa a învins acasă pe Cowdenbeath cu 2-1 în divizia a doua.

Irlanda de Nord încă găzduiește finala Cupei Steels of Sons în fiecare zi de Crăciun. Cu toate acestea, evenimentul se mută în ajunul Crăciunului dacă acesta este duminică.