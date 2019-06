Fotbal - CE Under-21: Anglia trebuie să învingă România

Anglia trebuie să învingă România pentru a avea şanse de calificare în semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21, a afirmat selecţionerul Aidy Boothroyd.





Boothroyd le-a cerut jucătorilor lui să strângă rândurile după înfrângerea dureroasă din meciul de luni cu Franţa (1-2). Anglia a deschis scorul prin Phil Foden (min. 54), după o acţiune personală, dar Franţa, ce a ratat două penalty-uri, a reuşit să întoarcă scorul în ultimele minute, prin golul lui Jonathan Ikone (89) şi autogolul lui Aaron Wan-Bissaka (90+5).

"Suntem cu toţii foarte dezamăgiţi, dar nu avem timp să fim îmbufnaţi. Ne aşteaptă alt meci şi dacă vrem să ieşim din grupă avem nevoie de maximum de puncte. Dacă nu profiţi de şansele tale şi nu-ţi stopezi adversarul, te pui într-o situaţie complicată. Am fi putut uşor să avem 3-0 la pauză. Cred că în prima repriză am fost de departe echipa mai bună. Am încercat să ne adunăm (după eliminarea lui Hamza Choudhury - n. r.), dar în final francezii au atacat în valuri şi nu le-am putut rezista", a afirmat Boothroyd.

Choudhury i-a cerut scuze lui Jonathan Bamba pentru faultul dur care a dus la eliminarea sa, scrie ziarul citat.

"E devastat. Nu este un om rău, este un băiat de treabă care se gândeşte că a făcut rău unui alt jucător profesionist şi şi-a dezamăgit coechipierii. A vrut doar să intre la minge", a spus selecţionerul Angliei.

El a refuzat să-l critice pe Wan-Bissaka pentru autogol şi a spus că după meci toţi jucătorii săi au fost "devastaţi".

În următoarea etapă, pe 21 iunie, vor avea loc meciurile Anglia - România (Dino Manuzzi - Cesena, 19:30) şi Franţa - Croaţia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00).

În semifinale se califică echipele câştigătoare ale celor trei grupe şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde. Primele patru clasate se califică la JO 2020. Dacă printre acestea se află Anglia, va exista un baraj pentru JO de la Tokyo între celelalte două echipe clasate pe locul secund în grupe.

