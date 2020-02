La sosirea la SIIJ, Nicolae Solomon a afirmat că nu a avut cunoștință, lână luni dimineață, de plângerea formulată de Lumea Justiției, cu toate că aceasta fusese publicată în data de 29 iulie 2018.

„Astazi am aflat despre aceasta plangere formulata de Luju”a afirmat Nicolae Solomon.

Potrivit luju.ro, dosarul vizează modul în care Secția pentru procurori a acoperit-o pe Laura Codruța Kovesi pentru nerespectarea Deciziei CCR privind obligativitatea de a se prezenta la Comisia „Sufrageria lui Oprea”

Dacă la venire la sediul SIIJ, Nicolae Solomon a precizat că a „primit o citatie, in calitate de martor, intr-un dosar din 2018″ si ca „o se se lamureasca imediat”, la iesire a fost complet clarificat, precizând că este vorba despre un dosar ce are la bază plângerea formulată de Lumea Justiției în iulie 2018.

„Nu stiu despre niciunul (n.red. – niciun dosar), dar stiu despre unul in care am primit o solutie de clasare anul trecut. Am aflat de dosare doar prin solutiile de clasare. Astazi am aflat despre aceasta plangere formulata de Luju, Jurindex. O sa ma interesez si eu sa vad daca am aceste dosare (n.red. – cele cinci dosare). Nu am formulat o cerere pana acum, mi s-a parut nepotrivit, mi s-au parut niste acuze nefondate. Acum, vazand ca se rostogoleste aceasta informatie, o sa fac o cerere oficiala, sa ma lamuresc, daca este sau nu cazul. Eu astazi am aflat despre existenta acestui dosar din citatia pe care am primit-o pe 13 (n.red. – 13 februarie 2020) rezulta ca am calitatea de martor. Nu a fost indicat obiectul cauzei”, a spus Nicolae Solomon

Potrivit Lumea Justiției, procurorii CSM acreditează idea că citarea lui Nicolae Solomon la SIIJ ar avea legătură cu avizele negative date pentru Scutea și Hosu, acum în anul 2020.

„Ne-a surprins decizia Sectiei pentru procurori de se victimiza si de a lasa sa se inteleaga, prin intermediul comunicatului de presa emis in 17 februarie 2020, ca nu este intamplatoare chemarea la SIIJ a lui Solomon, facand trimitere la decizia procurorilor CSM de a aviza negativ numirea procuroarelor Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu la sefia PICCJ, respectiv DIICOT”, scrie Lumea Justiției

Desigur, cele două evenimente nu au nicio legătură, „în condiâiile în care audierile celor două procuroare au avut loc săptămâna trecută, fiind departe de noi intentia de a apara o semnatara de protocoale ilegale – precum Gabriela Scutea – ori o procuroare care le-a dat ca moarte pe tinerele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu fara a face verificarile de rigoare – precum Giorgiana Hosu) iar plangerea noastra dateaza din 29 iulie 2018”, arată luju.ro

În comunicatul de presă emis în cata de 17 februarie, Secția de procurori a CSM a lăsat să de înțeleagă că aceștia sunt supuși unor presiuni.

În acest context, Lumea Justiției se întreabă ce fel de presiuni ar putea să fie când plângerea penală datează din 2018 iar până acum au trecut doi ani, timp în care nu s-a luat nicio măsură, potrivit luju.ro

