Fostul senator Marius Marinescu, vizat de o tentativă de jaf. Ce i-a oprit pe hoți să acționeze

Marius Marinescu a povestit ce s-a întâmplat, zilele trecute, după ce a revenit de la un post de televiziune, unde a participat la o emisiune. El a povestit că la revenirea acasă, a găsit poarta deschisă, închizătoarea fiind ruptă.

„Săptămâna trecută, pe data de 29 noiembrie, am fost la televiziune, la Realitatea Plus, de la ora 23 până la ora 1 dimineața și când am venit acasă am găsit poarta de la imobil deschisă, m-am uitat mai atent. Închizătoarea era dată peste cap, ruptă. Am chemat poliția și am făcut demersurile necesare”, a declarat fostul senator Marius Marinescu.

Potrivit spuselor sale, hoții au încercat să-i spargă casa, însă tentativa de jaf a eșuat datorită alarmei. Infractorii nu au fost sesizați nici de câinele de pază, al familiei Marinescu deoarece este bătrân și nu mai are reflexele foarte bune,

„Niște hoți au încercat să îmi spargă casa. Nu au reușit fiindcă am alarmă montată în tot imobilul, dar au reușit să pătrundă în curte. A doua zi am sunat la poliția comunitară să întreb, dacă pot să mai aduc încă un câine în afară de cel pe care îl am pentru pază. Câinele nostru este deja bătrân și nu mai are reflexe bune”, a mai povestit Marius Marinescu.

O hotărâre din 2008 sancționează proprietarii câinilor care fac zgomot

Odată cu o tentativă de jaf, el a descoperit că orice iubitor de animale poate fi amendat de poliția locală dacă deține un câine care îi deranjează pe vecini. Acest lucru este prevăzut într-o hotărâre de Consiliu Local datând din 2008.

„Cei de la Poliția Locală mi-au spus că pot aduce (un alt câine – n. red.), dar dacă latră câinele și sesizează vecinii sau se autosesizează Poliția, dacă trece pe stradă, mă pot amenda în fiecare zi până renunț la câine”, a mai declarat fostul senator.

Marius Marinescu cere abnularea hotărârii de consiliu local

Hotărârea de Consiliu care prevede faptele considerate contravenții poartă numărul 131 și datează din anul 2008. Amenzile prevăzute de acest act normativ sunt de la 25 de lei până la 500 de lei.

„Dețin o informație foarte utilă pentru iubitorii de animale din Sectorul 1. Există o hotărâre de Consiliu, care prevede sancțiuni între 300 și 500 de lei, pentru persoanele care dețin animale de companie, în caz că latră câinele, miaună pisica sau cântă papagalul. Cine aplică aceste amenzi? Poliția locală! Hotărârea a fost emisă încă din 2008”, a mai spus fostul senator.

El face apel către primarul sectorului 1, Clotilde Armand și către consilierii locali ai Sectorului 1 să anuleze această hotărâre. În caz contrar, este dispus să atace în contencios administrative hotărârea.