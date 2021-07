Acesta a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, lui Dan Radu Rușanu dându-i-se drepturile salariale pentru perioada de arest.

Curtea de Apel București a obligat Statul Român, pe 5 iulie 2021, să îi ofere daune morale în valoare de 75.000 de lei lui dan Radu Rușanu. Decizia a fost luată de Andreea Maria Dumbrăveanu și Gabriela Vintanu, potrivit luju.ro, în condițiile în care Rușanu a cerut în instanță daune morale în valoare de un milion de euro pentru lunile în care a stat în arest.

Decizia Curții de Apel București

“Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba sentinta civila apelata in sensul ca: Admite in parte cererea. Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 310562,56 lei reprezentand contravaloarea drepturilor salariale nete aferente perioadei 04.03.2014-08.09.2014 si a sumei de 75000 lei reprezentand daune morale.

Obliga paratul la plata catre reclamant a dobanzii legale aferente sumelor mentionate anterior de la data introducerii cererii de chemare in judecata respectiv 29.11.2017 pana la data achitarii integrale a acestora. Respinge in rest cererea ca neintemeiata. Cu drept de recurs in termen de 30 de zile care se va depune la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a Civila si pentru cauze cu minori si de familie. Pronuntata azi, 05.07.2021 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin grefa instantei. Document: Hotarare 1053/2021 05.07.2021”.

Tribunalul București a refuzat propunerea de arestare în 2014

Procurorii DNA l-au reținut pe Dan Radu Rușanu în 25 februarie 2014, fiindu-i aduse, printre altele, acuzații de constituire de grup infracțional și complicitate la abuz in serviciu.

Judecătorul Andi Malaliu a refuzat, pe atunci, propunerea de arestare preventivă venită din partea procurorilor DNA.

Însă, Curtea de Apel București a dispus arentarea preventivă a lui Rușanu. Fostul șef al ASF a stat în arest preventiv timp de 112 zile, după care a fost plasat în arest la domiciliu pentru alte trei luni.