„Astazi se mai indeplineste o promisiune a PNL facuta in perioada campaniei electorale, cand am promis oamenilor echitate sociala si taierea pensiilor speciale.” Asta aflam de la liderul deputaților liberali, domnul Florin Roman. „PSD a propus si vom vota astazi (miercuri – n.r.) in Parlament impozitarea drastica a pensiilor speciale! Cu 85%! Toate pensiile din Romania trebuie aduse la un nivel decent, comparabil cu cele din sistemul public.” Asta ne comunică, pentru a nu rămâne mai prejos, domnul Marcel Ciolacu, liderul PSD.

La urma urmelor dumnealor sunt politicieni (în accepțiunea autohtona a termenului, evident), au imunitate, spun ce vor, nici macar nu trebuie să creadă în ce spun, este suficient să vadă un profit.

Daca tot vorbim însă despre măsura corectă, urmare a promovării de către liberali in cooperare cu social-democratii a propunerii legislative de impozitare cu 85% a pensiilor militare de serviciu, oare ca dovada de solidaritate cu colegii săi armă dar și de delimitare de cei de cabinet, nu ar trebui ca domnul general (r) Ciuca să își dea demisia din funcția de ministru al apărării? Măcar pentru a arăta bârfitorilor că, în ciuda pandemiei, nu și-a schimbat opiniile din toamna și până acum.”