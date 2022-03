Fostul șef al armatei SUA: Următoarele opt zile vor decide soarta războiului din Ucraina:„Este o cursă. Trebuie să apăsăm pedala imediat”

În timp ce Occidentul, în frunte cu SUA, trebuie să accelereze și să extindă sprijinul pe care îl acordă Ucrainei, care are nevoie de arme și muniție pentru a distruge rachetele, rachetele de croazieră și artileria cu rază lungă de acțiune, precum și de informații pentru a localiza aceste sisteme și de capacitatea de a lovi navele marinei rusești care lansează rachete de croazieră în orașe din Marea Neagră și Marea Azov, Rusia se află sub presiunea timpului.

Ben Hodges: Următoarele opt zile vor decide soarta războiului

Iar aceasta nu se manifestă doar în materie militară, arată generalul-locotenent (în retragere) Ben Hodges, într-o analiză publicată pe site-ul Centrului de Analiză a Politicilor Europene, CEPA. Efectele sancțiunilor sunt din ce în ce mai mari – Rusia ar putea în curând să intre în incapacitate de plată pentru o datorie de 150 de miliarde de dolari în valută – iar resentimentul intern rusesc este, de asemenea, în creștere.

„Ar trebui să ne amintim că este neobișnuit, precum și extrem de curajos ca oamenii obișnuiți să protesteze în Rusia lui Putin și ca editorii de televiziune să își întrerupă brusc propriile programe fluturând pancarte împotriva războiului. Ar trebui să facem tot ce putem pentru a alimenta această nemulțumire și pentru a le transmite rușilor curajoși că au sprijinul nostru”, a transmis Ben Hodges.

Forțele rusești se confruntă cu o lipsă a muniției

Iată analiza integrală a fostului general comandant al armatei Statelor Unite din Europa:

„Rușii se confruntă cu penurie de muniție. Trecerea lor la războiul de uzură duce la creșterea ratelor de consum dincolo de ceea ce au planificat și de ceea ce pot susține. Ei vor avea în continuare o mare parte din artileria convențională și așa-numitele bombe stupide. Dar, după cum știm din operațiunile militare americane din trecut, cele mai sofisticate muniții sunt foarte scumpe și, prin urmare, mai limitate ca disponibilitate. Este probabil ca rușii să aibă aceeași experiență; în plus, ei au crezut că campania se va încheia în câteva zile, așa că probabil nu au fost pregătite stocuri mari. Consumul pe timp de război depășește întotdeauna cifrele de planificare, iar luptele urbane exacerbează acest lucru. Sancțiunile vor fi ajutat, de asemenea, -Finlanda și Slovenia obișnuiau să furnizeze unele muniții Rusiei, iar acestea au încetat acum.

Rusia nu are puterea militară de a încercui Kievul

Pentagonul a declarat că 50% din puterea de luptă a Rusiei a fost angajată în Ucraina. La apogeul războaielor noastre din Irak și Afganistan, am fost angajați în proporție de 29%. Și a fost dificil de susținut acest lucru.

Acest lucru joacă direct în discuția despre încercuirea Kievului. Rusia nu are puterea (militară – n.r.) pentru a încercui capitala ucraineană, darămite pentru a o captura. Am fost la Kiev de mai multe ori. Am fost la Kiev în urmă cu cinci săptămâni, m-am întâlnit cu președintele Zelensky. Este un centru urban major foarte mare și dens, situat pe malul unuia dintre cele mai mari râuri din Europa. Este un teren urban dificil și complex.

Ucrainenii vor reuși să îl mențină deschis și să prevină încercuirea, mai ales dacă vom reuși să aducem fluxul de arme și muniții la nivelurile necesare. Din nefericire, vor exista, din păcate, tot mai multe atacuri asupra orașului prin sisteme aeriene și terestre, iar mulți alți cetățeni ucraineni nevinovați vor fi uciși, răniți sau strămutați. Dar nu cred că va cădea.

Dilema Rusiei este agravată doar de victimele sale din luptă. Deși sunt întotdeauna sceptic în ceea ce privește numărul de cadavre ale inamicului, cred că numărul morților este de ordinul miilor (posibil în intervalul 5.000-6.000 sugerat de surse americane), iar numărul răniților este mult mai mare. Câmpul de luptă modern este extrem de letal, mai ales pentru soldații slab pregătiți sau disciplinați. Acestea sunt cifre foarte mari pentru doar primele două săptămâni de război și mulți provin din unitățile de elită ale Rusiei – sunt greu de înlocuit (iar Kremlinul nu va putea ascunde aceste pierderi de publicul rus și de toți cei care se află acolo pentru mult timp).

„Trebuie să apăsăm pedala de accelerație până la podea, imediat”

Rapoartele privind moralul scăzut, disensiunile dintre comandanți, răzvrătirea pe cel puțin o navă, dezertarea și așa mai departe, toate în primele două săptămâni sunt indicatori ai unor probleme majore de forță de muncă. Iar în cifre pure, forțele armate ucrainene încă depășesc numeric sau se aseamănă îndeaproape cu forțele rusești aflate efectiv pe teren în Ucraina.

Nu există nicio sugestie că rușii ar avea mari unități care să se ascundă undeva în pădure (iar Pentagonul a declarat că nu vede niciun semn de întăriri semnificative.) Deci este evident că forța teoretică de 900.000 de militari ruși este un număr gol. Apelul lor public pentru 16.000 de soldați din Siria și din alte părți indică acest lucru. Angajarea de către Rusia a „stop loss” asupra recruților al căror timp este pe cale să se termine este un alt indicator. Diaspora ucraineană se adună acasă pentru a ajuta în luptă; rușii nu se întorc acasă – și, într-adevăr, mulți pleacă pentru a evita lupta lui Putin.

Există acum o oportunitate de a agrava problema forței de muncă. Următoarea recrutare de recruți în armata rusă va avea loc la 1 aprilie, când aproximativ 130.000 de familii rusești vor trebui să își trimită fiii (18-25 de ani) la centrele de recrutare, unde vor fi încorporați în armata rusă ca soldați.

Ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a influența această viitoare recrutare, folosind o combinație de acțiuni de sensibilizare umană, precum și mijloace cibernetice/tehnice pentru a ocoli blackout-ul rusesc asupra jurnalismului și a social media. Milioane de ucraineni, georgieni, germani, polonezi, lituanieni, letoni, estonieni și finlandezi au prieteni, rude, contacte de afaceri, angajați și clienți în Rusia. Ar trebui să le contacteze direct – lituanienii au lansat deja o campanie în acest sens. Dacă am reuși să convingem un anumit procent din aceste familii să reziste, alăturându-se miilor de ruși care dau deja dovadă de curaj pentru a protesta, acest lucru ar trimite unde de șoc în întreaga Rusie.

Următoarele opt zile sunt decisive. Este o cursă și nu văd suficientă urgență. Trebuie să apăsăm pedala de accelerație până la podea acum, imediat.”