Fostul secretar de stat american, Henry Kissinger, face profeții. Cum se va termina războiul din Ucraina

În opinia lui Henry Kissinger, dacă Rusia rămâne acolo unde este acum, va fi cucerit 20% din Ucraina și cea mai mare parte a Donbasului, principala zonă industrială și agricolă, și o fâșie de pământ de-a lungul Mării Negre. Dacă rămâne acolo, va fi o victorie, în ciuda tuturor eșecurilor pe care le-au suferit la început. Iar rolul NATO nu va fi fost atât de decisiv pe cât se credea mai devreme.

Reamintim că Henry Kissinger, prezent prin video la Forumul de la Davos, a sugerat că negocierile de pace ar trebui să vizeze crearea de frontiere de-a lungul liniei de contact în Donbas. Această declarație a atras criticile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Mai mult, a mai declarat că „ucrainenii ar trebui să dea dovadă de înțelepciune în negocieri în egală măsură cu eroismul arătat până acum pe câmpul de luptă. El nu vede nicio contradicţie între a fi înţelept şi în a ceda teritorii Rusiei”.

Kissinger: Există trei scenarii prin care se poate încheia războiul dintre Rusia şi Ucraina

Fost secretar pentru Securitate Națională la Casa Albă a făcut câteva lămuriri cu privire la declarația sa de la Davos, şi spune: „Scopul declaraţiei de la Davos a fost acela de a sublinia faptul că problema obiectivelor de război trebuie să fie abordată înainte ca impulsul războiului să o facă imposibil de gestionat din punct de vedere politic”.

„Când Zelenski a comentat, el nu citise ceea ce am spus. În cele mai recente declaraţii ale sale, el a acceptat în esenţă ceea ce am subliniat la Davos. A acordat un interviu pentru Financial Times în care a acceptat în mod fundamental ideea de bază” a adăugat fostul secretar de stat.

Primul scenariu: Ucraina pierde o parte din teritoriu „Dacă Rusia rămâne acolo unde este acum, va fi cucerit 20% din Ucraina şi cea mai mare parte din Donbas, zona principală industrială şi agricolă, precum şi o fâşie de pământ de-a lungul Mării Negre. Dacă va rămâne acolo, va fi o victorie, în ciuda tuturor eşecurilor pe care le-au suferit la început. Iar rolul NATO nu va fi fost atât de decisiv pe cât se credea mai devreme” susţine Kissinger.

Al doilea scenariu: Ucraina recucereşte toate teritoriile ucrainene „Celălalt rezultat este o încercare de a alunga Rusia din teritoriul pe care l-a dobândit înainte de acest război, inclusiv Crimeea, şi atunci se va pune problema unui război cu Rusia însăşi, dacă războiul va continua” a spus expertul.

Al treilea scenariu: „Cel de-al treilea rezultat, pe care l-am schiţat la Davos şi pe care, după impresia mea, Zelenski l-a acceptat acum, este că, dacă Ucraina poate împiedica Rusia să realizeze cuceriri militare şi dacă linia de luptă revine în poziţia în care a început războiul, atunci agresiunea actuală va fi înfrântă în mod vizibil.

Ucraina va fi reconstituită în forma în care era când a început războiul: linia de luptă de după 2014. Va fi reînarmată şi va fi strâns legată de NATO, dacă nu va face parte din ea. Problemele rămase ar putea fi lăsate în seama unei negocieri. Ar fi o situaţie îngheţată pentru o vreme. Dar, aşa cum am văzut în cazul reunificării Europei, pe parcursul unei perioade de timp, ele pot fi realizate” a mai spus Harry Kissinger într-un interviu acordat revistei The Spectator.