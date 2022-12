Fostul premier Viorica Dăncilă, atac la liderii politici români după eșecul Schengen. „Nu au avut o atitudine demnă când ne-au reprezentat”

Viorica Dăncilă a spus că arta politică în instituțiile europene o reprezintă negocierea, iar primul pas este acela de a reprezenta interesele țării tale și de a nu sta cu capul plecat. „Din păcate noi nu am văzut această abordare a președintelui României pentru că președintele ne reprezintă în Consiliul European”, a transmis fostul premier al României.

Viorica Dăncilă, mesaj pentru liderii politici români

Ea a transmis că negocierile cu celelalte state pentru a obține un vot pozitiv de intrare în Schengen puteau fi făcute mai bine. Ea a dat exemplul Suediei care nu și-a inclus acest obiectiv în programul său de anul viitor, deși ar fi putut să o facă.

„Nu am văzut niciun Veto al domnului președinte, nu am văzut o negociere legată de aderarea Suediei la NATO. Am fost primii care am fost de accord cu aderarea Suediei la NATO.

Nu este un lucru rău, dar am condiționat și noi această aderare de susținerea noastră pentru Schengen. Uitați că dacă am fi făcut această negociere acum pe timpul președenției suedeze am fi putut să băgăm pe ordinea de zi”, a spus Dăncilă.

În acest context, liderii politici ar trebui să învețe o lecție și să nu accepte de fiecare dată orice decizie ce li se impuse, „nu trebuie să stea cu capul plecat”.

Liderii politici nu au reprezentat România cum se cuvine

Fostul prim-ministru e de părere că decidenții noștri politici nu au avut o atitudine demnă atunci când ne-au reprezentat atât în instituțiile Europene cât și în alte situații pe plan extern.

„Eu cred că oamenii astfel își arată nemulțumirea, da eu cred că decizia principala trebuie să fie luată de decidenții politici de la București. Cred că lucrurile sunt deja încheiate într-o primă fază, trebuie să ne gândim la ceea ce putem face în perioada următoare, să nu uităm că pe 15 decembrie are loc Consiliul European unde ne reprezintă domnul președinte Iohannis”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Aceasta a mai adăugat că în perioada ce urmează Klaus Iohannis trebuie să ceară Consiliului repunerea pe ordinea de zi a aderării României la spațiul Schengen.

Ea a subliniat că din 1 ianuarie va prelua președinția Suedia, iar aici trebuie să intervină Partidului Social Democrat care este membru al Socialiștilor Europeni. El trebuie să facă demersurile necesare pentru a pune pe ordinea de zi aderarea României la spațiul Schengen, potrivit antena3.ro.