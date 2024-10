Fostul ministru de Externe Nicu Popescu, voluntar al integrării în UE: La referendum nu există turul doi

„În Guvernele conduse de Dorin Recean și Natalia Gavrilița, și cu sprijinul majorității parlamentare, am reușit să punem Republica Moldova ferm pe calea aderării la Uniunea Europeană. Și pe viitoarea hartă lărgită a Uniunii. Acum doi-trei ani aceste obiective păreau de neimaginat. Prin efort comun am reușit să ridicăm Republica Moldova din cea mai rușinoasă perioadă din istoria diplomației noastre. Perioadă în care diplomația s-a aflat în slujba oligarhilor. Am reușit să aducem țara noastră în cea mai dinamică, recunoscută și apreciată fază a serviciului diplomatic. Și a prezenței Republicii Moldova pe harta internațională”, a spus Nicu Popescu.

În timpul mandatului lui Popescu, Republica Moldova a obținut statutul de candidat la aderarea la UE. În decembrie 2023 au început negocierile pentru aderarea la UE.