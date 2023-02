Fostul ministru britanic al Apărării spune că NATO ar putea trimite forțe terestre în Ucraina

Fostul ministru al Apărării din Marea Britanie, Sir Gerald Howarth, consideră că NATO ar putea ajunge în situația în care să fie nevoită să trimită trupe terestre în Ucraina.

Acesta a declarat, într-un interviu pentru Sky News, că disponibilitatea NATO și a Occidentului de a trimite în Ucraina nu doar arme defensive, ci acum și tancuri și rachete cu rază mai lungă de acțiune, va fi văzută de Rusia ca un act de agresiune, la care va răspunde cu mai multă forță. Acest act va fi apoi văzut de NATO ca o dorință de a escalada lucrurile în continuare.

„Cred că [posibilitatea de a trimite trupe terestre în Ucraina] este o posibilitate care trebuie luată în considerare”, a spus fostul ministru, ca răspuns la întrebarea reporterului. „Rusia este partea vinovată aici”, a adăugat Sir Gerald Howarth, adăugând că „Rusia a invadat un alt stat suveran”.

„Si noi am declarat, toată lumea occidentală a declarat că Ucraina trebuie să câștige acest război. (…) Dar cred că trebuie să ne gândim foarte serios spre ce se îndreaptă situația [sprijinului militar oferit de Occident Ucrainei]. Pentru că acum situația este de impas. Rusia „nivelează” (cu bombardamentele – n. red.) tot mai multe zone din această țară. Exact cum au făcut la Aleppo. Sunt brutali și le place să facă asta”, a adăugat fostul ministru.

„Iar Occidentul trebuie să se decidă: dacă oferă sprijin Ucrainei și dacă Ucraina într-adevăr trebuie să învingă – pentru că în prezent nu pare învingătoare – ce va face în continuare? Noi trebuie să ne gândim bine cum anume se va obține această victorie, mai exact. Pentru că un avans lent, o victorie aici, o victorie acolo nu este răspunsul adecvat”, a încheiat Howarth.

Declarația fostului ministru britanic al Apărării vine în contextul în care, după îndelungi rețineri și negocieri, Statele Unite au decis să trimită tancuri moderne Ucrainei, forțând astfel Germania nu doar să permită exportul de tancuri Leopard, de producție germană, din alte țări, ci și să trimită ea însăși astfel de mașini de luptă Kievului.

'Are you suggesting putting boots on the ground in Ukraine?'

Former Defence Minister Sir Gerald Howarth: „I think that is something we now have to consider, certainly if you were to put a NATO force in there."

