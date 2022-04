Fostul Ministru al Muncii a răbufnit! Adevărul despre voucherele românilor. “Nu a dat Guvernul nimic, nici Ciolacu, nici Ciucă“

În timp ce românii așteaptă cu nerăbdare voucherele promise de autorități, fostul Ministru al Muncii, Violeta Alexandru, scoate la iveală detalii șocante. Aceasta a declarat că Guvernul pune o grijă pe umeri angajatorului și că tichetele sunt o adevărată minciună.

“Punctez doar câteva lucruri despre programul PSD de voucherizare, acceptat de PNL în genunchi.

Promisiunile de creșteri salariale din agricultură/industria alimentară și, în general, pentru salariații cu salariul minim sunt făcute pe spatele angajatorilor. Nu a dat Guvernul nimic, nici Ciolacu, nici Ciucă. Chipurile ei au creat cadrul, din grijă pentru angajat, forțându-l, de fapt, pe angajator să îi dea explicații angajatului de ce nu îi crește brusc salariul la 3000 ron (în agricultură) sau cu 200 ron (tuturor celor care încasează salariul minim).

Angajatorul care nu mărește va părea un ticălos. Așa face stânga mereu, îi instigă pe angajați împotriva angajatorului. Am pledat întotdeauna pentru ca angajatorii să își respecte angajații și știu că așa se și întâmplă în general, pentru stimularea acestora să investească în dezvoltarea angajaților astfel încât, după ce angajatul a dobândit aptitudini noi și experiență, să îi crească salariul. O asemenea decizie o ia liber, nu forțat de Ciolacu/Ciucă – angajatorul, cel care știe care sunt competențele angajaților, evaluează în ce măsură prin creșterea bruscă a salariului minim în cazul unui angajat nu îl apropie incorect pe acesta de salariul altui angajat, care are competențe net superioare.

Creșterea salariului minim – cum spune și Comisia Europeană căreia Guvernul îi dă acum cu flit – se face printr-o formulă transparentă de creștere. Nu se face peste noapte, în mijlocul anului.

Eu nu susțin scutire de contribuții pentru venituri salariale. Așa propun ei acum pentru acest salariu minim din agricultură și industria alimentară (3000 lei) și pentru acești 200 de lei pe care angajatorii ar trebui să îi adauge la salariul minim (chipurile e decizia angajatorului, dar vă imaginați ce atmosferă are în firmă un angajator după un asemenea anunț).

Voucherele, o mare minciună

Nu susțin din principiu (corect este ca pentru orice venit să plătești contribuții, nu agreez excepții decât în situații extreme și doar pentru o perioadă scurtă) dar și din rațiunile pe care le explic aici: contribuții neplătite înseamnă probleme la pensie. Pensie mai mică! Acum nu dăm importanță dar toate acestea se decontează la pensie. Eu îmi fac datoria să spun. Sunt pentru corectitudine, nu pentru populism.

I-am criticat pentru faptul că dau bani categoriilor de votanți care sprijină, dintotdeauna, PSD. Nu mai dau bani, dau vouchere. De fapt, puse cap la cap, toate aceste tipuri de sprijin duc veniturile celor care au muncit mai puțin/spre deloc la un cuantum mai mare decât veniturile celor care au muncit toată viața (cu venituri mici, cu mari eforturi dar au muncit toată viața matură).

Tot ceea ce se întâmplă reprezintă o palmă pe obrazul oamenilor care au crezut că muncind ești respectat în România. Ne duc într-o fundătură cu această abordare. Un pensionar cu pensie peste 1500 lei, de exemplu, 1501 lei rămâne să se chinuie în continuare.

Persoanele aparținând grupurilor vulnerabile sunt ținta acestor măsuri, persoane pentru care statul (cu PSD în spatele acestei strategii) nu face niciun efort real să îi ajute să se angajeze. Îl iau pe “nu se poate” în brațe. Cine are în fișa postului la AJOFM să contribuie la încadrarea în muncă a persoanelor vulnerabile și ia un salariu cu tot cu sporuri fără să angajeze, de fapt, pe nimeni, preferând să se acopere de hârtii justificative nu are de ce să mai rămână pe acel post. Dacă statul nu are rezultate atunci ANOFM trebuie să fie scuturată din temelii căci întreține politica PSD de dependență de stat a acestor grupuri de sprijin.

Cred că Firea este în extaz cu aceste vouchere.

Ea e mama voucherizării României. Ciolacu – tatăl. Până la urmă și electoratului lor îi aruncă, de fapt, un os mic:

50 euro la două luni pentru familiile vulnerabile (părinți, se înțelege) înseamnă 4 lei pe zi. Un iaurt gol, fără pâine.

30 de euro pentru copii înseamnă 5 lei pe zi pentru îmbrăcăminte (o pereche de șosete).

Alocațiile nu le măresc, după ce au promis și au atacat orice om decent care le spunea că trebuie să fie mărite, gradual. PSDiștii m-au și dat în judecată (inclusiv tovarăși care au revenit în fruntea Ministerului Muncii) că nu dublez alocațiile imediat după ce tocmai fusese aprobat bugetul. Vă imaginați că n-au nicio jenă acum când ei decid, continuă procesul împotriva mea și a Ministerului Muncii fără pic de jenă. Fiind ei la guvernare.

Să tot muncești în România, să tot creezi locuri de muncă investindu-ți propriile venituri ca să pui pe picioare o afacere, să tot plătești cu drag contribuții la stat … Lasă că vin controalele, atât vă trebuie să nu plătiți pentru ideile PSD.“, a spus aceasta pe rețelele de socializare.