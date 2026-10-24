Slavi Binev, președintele Federației Bulgare de Taekwondo și vicepreședintele Uniunii Europene de Taekwondo, a fost împușcat mortal sâmbătă, în locuința sa din Sofia. Poliția a reținut trei bărbați suspectați de implicare în crimă, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei dispute financiare. Binev avea 60 de ani și a fost membru al Parlamentului European, înainte de a deveni deputat în legislativul național al Bulgariei. Potrivit informațiilor publicate de Associated Press și Novinite, poliția a fost alertată după ce s-au auzit focuri de armă.

Direcția de Afaceri Interne din Sofia (SDVR) și serviciile de urgență au primit o sesizare privind incidentul. Potrivit datelor prezentate de autorități, apelul a fost înregistrat în jurul orei 10:20, iar ambulanța a ajuns la fața locului în aproximativ șapte minute. Medicii au constatat că Binev murise.

Secretarul-șef interimar al Ministerului bulgar de Interne, Lyubomir Nikolov, a declarat că la reședința victimei se aflau trei bărbați, despre care anchetatorii cred că o vizitau frecvent. Aceștia ar fi fost la locuința lui Binev și în ziua precedentă.

Un martor ar fi auzit o împușcătură și i-ar fi văzut apoi pe cei trei plecând cu mașina. Polițiștii au identificat vehiculul în timp ce acesta ieșea din Sofia și l-au interceptat în apropierea tunelului Porții lui Traian, la kilometrul 54 al autostrăzii. O manevră de blocare a împiedicat ocupanții să opună rezistență în momentul arestării.

Potrivit lui Nikolov, doi dintre suspecți au cetățenie turcă și nume turcești, în timp ce al treilea deține un act de identitate bulgar. Toți trei lucrează în domeniul construcțiilor și dezvoltă două complexe rezidențiale în capitala Bulgariei.

Polițiștii au găsit două arme de foc. Una dintre ele ar fi fost folosită pentru uciderea lui Binev și ar fi fost aruncată înainte ca mașina suspecților să fie oprită. Cel de-al doilea pistol a fost descoperit într-o geantă de mici dimensiuni, care aparținea unuia dintre ocupanții vehiculului.

La locul crimei, anchetatorii au găsit un singur cartuș gol, despre care cred că ar putea proveni de la arma abandonată. Conform informațiilor prezentate de poliție, Binev a fost ucis de un singur glonț, care l-a lovit în cap.

Comisarul-șef Nikolay Peltekov, directorul SDVR, a afirmat că, în această etapă a anchetei, nu există suficiente elemente pentru ca fapta să fie încadrată drept un asasinat la comandă. El a invocat relația de lungă durată dintre victimă și cei trei suspecți, precum și lipsa unor indicii privind o pregătire menită să le ascundă identitatea.

„Nu cred că acest act poate fi clasificat drept asasinat la comandă”, a declarat Peltekov, adăugând că bărbaţii îl cunoşteau pe Binev de mult timp şi că incidentul părea să fi izbucnit spontan.

Lyubomir Nikolov a mai spus că nu există martori care să fi auzit conversația dintre victimă și suspecți înainte de împușcături. Unele persoane i-ar fi văzut doar pe bărbați sosind la locuință și plecând ulterior.

Circumstanțele exacte ale crimei nu au fost încă stabilite oficial, iar ancheta continuă.

Uciderea fostului europarlamentar readuce în atenție alte cazuri violente care au vizat oameni de afaceri din Bulgaria. Potrivit informațiilor prezentate în relatările despre incident, moartea lui Binev vine după alte două crime menționate în ultimele trei luni, victime fiind Iliyan Filipov și Vladimir Yankov.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă există vreo legătură între aceste cazuri. Deocamdată, informațiile prezentate de poliție despre moartea lui Binev indică drept posibil motiv o dispută financiară, nu o crimă comandată.

Slavcho Penchev Binev s-a născut la Sofia, la 10 decembrie 1965. Înainte de a intra în politică, a avut o carieră în taekwondo și a câștigat titlul de campion european absolut la competiția organizată în 1992, la Celje, în Slovenia.

După retragerea din competiții, a activat ca arbitru internațional, antrenor și administrator sportiv. Ulterior, a ocupat funcții de conducere în structurile de taekwondo din Bulgaria și Europa, ajungând președintele Federației Bulgare de Taekwondo și vicepreședintele Uniunii Europene de Taekwondo.

În anii 1990 și la începutul anilor 2000, Binev și-a dezvoltat afaceri în domeniile securității, construcțiilor și divertismentului. El a administrat și localuri de noapte cunoscute din Sofia.

Cariera sa politică a început în 2007, când a fost ales în Parlamentul European pe lista partidului naționalist Ataka. A obținut un nou mandat în 2009, activitatea sa concentrându-se, printre altele, pe teme economice și sportive.

După ruptura de conducerea partidului Ataka, Binev și-a lansat propriul proiect politic și s-a alăturat ulterior coaliției Frontul Patriotic. În 2014, a fost ales în cea de-a 43-a Adunare Națională a Bulgariei.

La începutul mandatului, a preluat conducerea Comisiei parlamentare pentru cultură și mass-media. A renunțat la această funcție după proteste și obiecții din partea reprezentanților sectorului cultural, devenind ulterior președintele Comisiei pentru copii, tineret și sport.

Binev a făcut parte și din comitetul de inițiativă care a susținut candidatura Ilianei Yotova la președinția Bulgariei.