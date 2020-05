Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, fostul episcop de Huși, Corneliu Onilă, este cercetat pentru „agresiune sexuală în forma continuată” în dauna unei persoane vătămate minore la momentul comiterii faptei, precum și o infracțiune de „viol în formă continuată”. El fusese reținut ieri, de poliție, pentru 24 de ore.

Scandalul a izbucnit, în iunie 2017, la Episcopia Hușilor, când Corneliu Bîrlădeanul, pe atunci episcop al Hușilor, a reclamat la DNA ca este șantajat de trei preoți care i-au cerut bani sau funcții pentru a nu face publică o înregistrare în care prelatul ar apărea în timp ce întreținea relații homosexuale cu o persoană despre care era elev la Seminarul Teologic Huși, actualmente preot într-o parohie din județul Vaslui.

Ulterior, cei trei preoți au fost condamnați la închisoare cu executare.

Iată stenograma unei conversații telefonice între doi elevi ai seminarului teologic din Huși, care a fost probă la proces. Unul dintre ei, Vasile T., povestește despre abuzurile sexuale la care era supus fratele său, Denis T., și el elev al seminarului.

Andrei: Dar asta cu Denis și cu PS-ul (n.red. – preasfințitul) când s-a întâmplat!?

Vasile: Uăi, în ziua în care o înmormântat-o pe mă-sa… o băgat-o pe mă-sa în sicriu și seara el se f…a. Mai vrei ceva?

Andrei: Să mori tu?!

Vasile: Păi de aia îți zic, că i-a supt p..a și l-a f…t pe Denis.

Andrei: Uăi, mamă!

Vasile: Când am venit noi cu cozonacii în seara aceea… știi, am venit cu cozonacii la cămin, cu… ei, el în seara aceea s-a f…t cu Denis! Când am venit noi la 11 în cămin. Na!! Mai vrei ceva?? Eu nu mai vreau nica. Un pumn în gură să-i fut și gata, mă f..t în el!

Scena pe care Vasile i-o povestește telefonic colegului Andrei, despre existența unui contact sexual înregistrat video între fratele său și episcopul Hușilor, s-ar fi petrecut în seara zilei de 9 mai 2017.

Andrei: Auzi, uăi, dar cine l-o filmat pe Corneliu când cu Denis?

Vasile: Denis! Cu ceasul!

Andrei: Cu ceasul?

Vasile: Da! Știi că vorbeam noi… ai auzit că vorbeam noi prin cameră de chestii-trestii, ei, asta era!

Andrei: Da, dar… îi acela de care o zis ăștia că l-o dat Sebastian?

Numele pe care îl menționează Andrei în cursul convorbirii este al călugărului arhimandrit Sebastian Jitaru, cel care-l șantaja pe episcopul BOR de la Huși cu imagini compromițătoare, la rându-i condamnat la pușcărie.