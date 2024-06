International Fostul deputat moldovean, Vladimir Vacarciuc, eliberat din arest pe cauțiune. Care sunt acuzațiile care i se aduc în SUA







Vladimir Vacarciuc este un fost deputat moldovean care în aceste zile a înfruntat justiția în SUA. Acesta se află de mai mult timp acolo, doar că se pare că a comis și ceva infracțiuni. Mai exact autoritățile americane îl acuză pe acesta că a folosit documentele unei alte persoane și folosirea neautorizată a unui act de identitate.

Cert este că fostul deputat nu a făcut singur aceste infracțiuni. Alături de el a fost și un alt conațional din Republica Moldova, Ivan Bordian. Pentru amândoi autoritățile din SUA au stabilit o cauțiune de câte 10.000 de dolari fiecare.

Fost deputat cu interdicții impuse de americani

Procurorul care se ocupă de caz a argumentat decizia de a cere cauțiune prin prisma faptului că Vacarciuc este fost parlamentar. Drept urmare procurorul american se teme să nu părăsească Statele Unite fără să fie pedepsit pentru infracțiunile sale. Mai ales că s-ar putea folosi de influența pe care se presupune că o are la nivel diplomatic.

Drept urmare judecătorul a decis că pe lângă cauțiune, Vacarciuc trebuie să mai respecte și alte reguli. Mai exact, fostul deputat nu are voie să se apropie de o serie de magazine. De asemenea acesta nu are voie să se aproape nici de bancomate cu excepția cazului în care își folosește propriul card de credit. Totodată și celălalt inculpat are aceleași interdicții ca și Vacarciuc.

Vacarciuc va fi pus sub acuzare oficial săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare cei doi cetățeni moldoveni trebui să se prezinte din nou în fața autorităților americane. Asta pentru că procesul în ceea ce privește infracțiunile pe care le-au comis continuă. Vadim Vacarciuc a fost ales deputat în parlamentul Republicii Moldova în 2009.

Înainte de asta, acesta a fost sportiv de performanță. Mai exact a participat de patru ori la jocurile Olimpice între anii 1996 și 2000. De asemenea a fost și președintele Federației de Haltere din Republica Moldova.