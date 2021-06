Rizea, care este condamnat în România pentru acte de corupție, s-a retras după ce CEC a stabilit că acesta nu poate rămâne în cursă deoarece nu deține cetățenie moldovenească valabilă.

„Reprezentanții CEC au dat o adresare către partid spunând că din informațiile lor, eu nu aș avea cetățenia valabilă. Neprezentând niciun document în acest sens. Le-am solicitat prin două adrese să îmi pună la dispoziție documentul care spune asta. Buletinul și pașaportul le am, nimeni nu mi le-a cerut înapoi. Nicio instituție a statului nu are curaj să dea o hârtie, să-și asume responsabilitatea cu o semnătură, pentru că știe că e penal. Mâine avocații mei depun în instanță și suspendarea acestui act administrativ și contestarea acestui act abuziv, semnat de Maxim Lebedinschi, el a fost raportor în cadrul Partidului NOI. Am ieșit pentru că pun mai presus de mine interesul partidului”, a declarat Cristean Rizea pentru tv8.md.