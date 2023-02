Fosta soție a lui Vladimir Putin, viață de lux în Europa. Ludmila și-a refăcut viața cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani decât ea

Fosta soție a liderului de la Kremlin trăiește o viață de lux. A renunțat la numele de Putina, s-a recăsătorit în 2015 cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani, și a acumulat o avere impresionantă.

Ca să scape de sancțiunile Occidentale, fosta soție a lui Vladimir Putin a trecut toate proprietățile pe numele actulaului ei partener. Până acum, doar Marea Britanie a decis să aplice sancțiuni în cazul fostei soții a președintelui rus, dar situația s-ar putea schimba.

Jurnalista Leonie Kijewski, de la Politico a inventariat proprietățile fostei soții a lui Vladimir Putin și chiar a avut ocazia să va vadă una dintre ele, respectiv un apartament din Spania care era scos la vânzare.

„Nu este greu de înțeles de ce soții Ocheretny au vrut să vândă apartamentul. Cuplul nu este pe lista de sancțiuni a UE, dar asta s-ar putea schimba în orice moment. La urma urmei, Londra a impus deja sancțiuni pentru Ludimila“, scrie jurnalista.

Ludmila și actualul ei soț, omul de afaceri Arthur Ocheretny, dețin două proprietăți în Marbella (Spania), estimate la 2,2 milioane de euro, un apartament în Davos (Elveția), de 3,7 milioane de euro, dar și o vilă luxoasă în Anglet, pe coasta atlantică franceză, estimată la 5,3 milioane de euro și care dispune și de o grădină de 5.000 de mp.

A villa in the French seaside, a luxury apartment in Switzerland, two flats in Spain…

Since her marriage to Vladimir Putin fell apart, Lyudmila Ocheretnaya and her current partner have accumulated millions of euros in European real estate. https://t.co/TNQllv79xK

