După decizia Parlamentului României de a anula pensiile speciale și cele de serviciu, tot mai mulți judecători aleg să plece la pensie.

Potrivit unor surse din interiorul sistemului judiciar, peste 1000 de magistrați au decizii de pensionare gata emise, pe care le vor pune în practică dacă judecătorii de la Curtea Supremă vor valida legea votată recent în Parlament.

Printre magistrații care și-au depus cerere de eliberare din funcție, se numără și Cristina Tarcea, care vreme de patru ani a ocupat funcția de președinte al Înalte Curți de Casație și Justiție.

Alți judecători de renume, care au decizii de pensionare, dar nu au cerut încă eliberarea din funcție se numără judecătoarea Andreea Chiș, membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii dar și judecătoarea Denisa Băldean, președintele Curții de Apel Cluj. Cele două judecătoare au recunoscut, luni, că au decizii de pensionare.

Denisa Băldean a declarat că ea nu se va pensiona nici dacă legea votată de Parlament, va intra în vigoare. ”Eu am intrat în magistrată din vocație, nu pentru bani și nu pentru pensie. Când am intrat eu în magistratură nu m-am gândit la aceste lucruri. În orice caz, vă asigur că nu mă pensionez”, a spus judecătoarea Băldean, șefa Curții de Apel Cluj, cea mai mare instanță de acest gen din România.

CSM va decide

Cererea Cristinei Tarcea va fi analizată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, în cursul zilei de joi, alături de alte 15 cereri depuse de alți magistrați.

La finalul mandatului de președinte la ICCJ, Tarcea nu a mai vrut să candideze din nou, pe motiv că a vrut să lucreze ca judecător simplu. „Răspunsul diplomatic ar suna la maniera „am obosit”. Răspunsul sincer este că în calitate de preşedinte al Înaltei Curţi, din păcate, trebuie să relaţionez cu persoane din afara sistemului de justiţie şi din afara Înaltei Curţi. Ce am văzut, ce am trăit şi ce am simţit, m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obişnuiţi, cu foarte mult bun simţ, cu foarte multă onestitate şi cu mai puţină imaginaţie”, spunea Cristina Tarcea, în vara lui 2019. „Asaltul la care a fost supusă Curtea Supremă m-a făcut de mult timp să meditez la ideea dacă merită sau nu să îmi duc mai departe mandatul. Şi am spus: Da, trebuie să îmi termin mandatul, pentru a demonstra că plec când vreau eu şi nu când vor alţii”, a mai spus Tarcea.

Te-ar putea interesa și: