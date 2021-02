A murit legendara cântăreață Mary Wilson. Artista s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, la domiciliul său din Henderson, statul Nevada. Alături de Diana Ross şi Florence Ballard ea a fondat grupul de mare succes The Supremes. Moartea artistei din Statele Unite ale Americii a fost confirmată de reprezentantul său în relațiile publice. Acesta nu a precizat și care a fost cauza decesului.

Fostă cântăreață Mary Wilson a murit. Dar cauzele decesului nu au fost făcute publice încă

Mary Wilson a format împreună cu Diana Ross şi Florence Ballard unul din grupurile feminine cele mai de succes şi infuente din muzica modernă. Care a ajuns pe cele mai înalte poziții în topurile muzicale din anii 60. Cele trei componente au dat lovitura cu hituri ca „You Can’t Hurry Love”, „Stop! In the name of love” sau „Baby love”.

Cele trei artiste erau originare din Detroit. The Supremes au devenit cel mai de succes grup al companiei discografice Motown, alături de care au înregistrat cântece care au urcat pe cele mai înalte poziţii ale topurilor americane.

Florence Ballarad s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani. A fost internată în spital și a suferit un stop cardiac

După plecarea Dianei Ross din grup, Mary Wilson a rămas în continuare componentă The Supremes, până la desfiinţarea definitivă a grupului în 1977. Diana Ross va împlini, în acest an, 77 de ani, la data de 26 martie. Florence Ballard s-a stins din viață în anul 1976, la vârsta de 32 de ani, în plin elan muzical. Artista a fost internată după ce s-a plâns că i-au amorțit extremitățile mâinilor și picioarelor. S-a stins din viață a doua zi, din cauza unui stop cardiac. A fost înmormântată la un cimitir din orașul natal, Detroit.