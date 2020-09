„Pam a cedat în fața problemelor de sănătate cu care a luptat mai mulți ani”, se arată pe pagina de Facebook a formației. „Acum, sora noastră frumoasă va cânta cu îngerii, în Rai, în liniște perfectă”.

Artista era mezina surorilor care au format trupa, Sheila, Wanda și Jeanette Hutchinson. Ele sunt cunoscute pentru hit-ul „Best Of My Love”.

Hutchinson a murit vineri, 18 septembrie, se mai arată în postare, iar trupa formată în familie a apelat la discreție din partea fanilor. „Vă apreciem toate gândurile bune, pozele și videoclipurile pe care ați vrea să le postați pentru iubita noastră Pamela și, bineînțeles, și rugăciunile voastre”, transmite trupa. „O viață atât de frumos trăită merită să fie comemorată la fel. Te iubim, Pamela! Îți mulțumim și ca întotdeauna, ai parte de ce e mai bun din dragostea noastră”, au scris fostele college, făcând referire la melodia care le-a adus faima, relatează BBC și CNN.

„The Emotions” s-a lansat la Chicago în deceniul 6. Surorile cântau gospel încă din copilărie. După ce au devenit cunoscute la nivel local, au semnat cu legendara casă de discuri R&B Stax, unde au lucrat cu personalități ale genului ca Isaac Hayes și David Porter.

Ulterior grupul a fost luat sub protecția lui Maurice White de la celebra trupă rock „Earth, Wind & Fire”, care a produs două din albumele lor și a fost unul dintre compozitorii hit-ului „Best Of My Love”. La rândul lor, solistele „The Emotions” au asigurat părțile armonice pentru melodia „Boogie Wonderland” a celor de la „Earth, Wind & Fire”, în 1979.

Pamela s-a alăturat surorilor ei la timp pentru a intra în era pop a succesului lor, iar de la începutul anilor 2000 a devenit membră permanentă. În această formulă au colaborat cu rapperul Snoop Dogg la un cântec numit „Life”, inclus pe albumul „Tha Blue Carpet Treatment”.