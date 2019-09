„Ca multi dintre dvs., dupa ce am criticat cu vehementa masurile PSD generatoare de haos bugetar, sunt preocupat de oferta politica a partidelor de opozitie care se declara pregatite sa preia guvernarea.

De aceea, am citit documentul +PLUS care ar reprezenta „punctul de plecare în pregatirea unei guvernari participative pentru perioada 2021-2024”.

Oricat as inchide ochii, nu pot sa nu remarc lipsa de consistenta a acestei simple culegeri de dorinte/bune intentii.

Totul este ambalat intr-un limbaj de seminar teoretic in care specialisti care se cred destepti „mesteca” idei marete fara acoperire in realitatea imediata.

Guvernarea tarii inseamna in ultima instanta administrarea satisfacerii nevoilor curente ale membrilor societatii romanesti.

De aceea, sistemul fiscal si capacitatea de colectare a taxelor de la toti contribuabilii sunt elementele cele mai importante ale oricarei guvernari. Pe baza taxelor colectate poate un stat sa aloce resurse pentru finantarea infrastructurii, justitiei, ordinii publice, sanatatii, etc., etc. Politicile publice dorite a fi implementate de catre un partid sau altul raman vorbe goale in lipsa de resurse financiare.

Constat insa ca, in textul documentului amintit, sunt alocate acestui domeniu doar sapte fraze reunite in doua capitole intitulate „Politici fiscal-bugetare” si „Reforma ANAF”!!! Fraze de maxima generalitate, atotcuprinzatoare care calibreaza enunturi de bun simt. Sau cum mai spunea cineva:”sa fie bine ca sa nu fie rău”!

Dar CUM veti realiza toate acestea, doamnelor si domnilor specialisti +PLUS? Astept, cu maxima curiozitate, detaliile modului de punere in aplicare a bunelor intentii ale dvs.

Pana una-alta, am proaspat in memorie (cu multe exemple/istorii concrete) faptul ca aceiasi oameni din „guvernarea Ciolos” au fost cei care au pus bazele destructurarii ANAF si ale punerii in pericol a echilibrului bugetar.

P.S. Dupa ce vom avea ofertele de guvernare ale tuturor partidelor de opozitie, va voi prezenta setul de masuri concrete pe care le consider necesare asanarii administratiei de stat si restabilirii echilibrelor macro. Repet: masuri concrete pe intelesul tuturor, nu barbologie impanata cu principii pretioase!”, a scris Gelu Diaconu pe contul său de Facebook.

