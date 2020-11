Fostul ministru al Românilor de Pretutindeni, Bogdan Stanoevici, a susţinut, într-o conferință de presă, sub sigla Partidului Ecologist Român (PER), că virusul SARS-CoV-2 a fost conceput în laboratoarele de la Paris și de la New York. În opinia sa, din acest motiv virusul prezintă foarte multe mutații și de aceea este foarte periculos.

„Acest virus a fost creat în laborator, nu mai există nici un fel de dubiu asupra acestei situaţii, există brevetul înregistrat şi la Paris şi la New York. Acest virus, fiind creat în laborator, este extrem de periculos, pentru că suportă foarte multe mutaţii. Ne aflăm deja la a noua mutaţie a acestui virus”, a afirmat Bogdan Stanoevici în conferința de presă pe care a organizat-o la sediul Partidului Ecologist Român.

El a mai spus că nu există un vaccine care să acopere toate mutațiile pe care le suferă noul coronavirus și de aceea va trebui să ne obișnuim să trăim cu el.

„Evident că nu există un vaccin care să poată să acopere toate aceste mutaţii. (…) Va trebui să ne obişnuim să trăim cu acest virus”, a afirmat Bogdan Stanoevici.

Bogdan Stanoevici a mai spus că alegerile nu ar fi trebuit organizate în data de 6 decembrie, așa cum a stabilit Guvernul pentru că aceste alegeri reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. Potrivit

„Dacă a face alegeri devine un pericol pentru sănătatea populaţiei, este evident că nu trebuie făcute alegeri”, a precizat fostul ministru.

Pe de altă parte, ministrul a mai precizat că asistăm la o situația paradoxală în care nu se știe cine face parte din opoziție și cine este la guvernare și a acuzat o înțelegere între liderii partidelor care decid soarta românilor”.

„Şi această înţelegere este, din păcate, împotriva românilor. Gestionarea acestei crize sanitare a fost făcută absolut într-un mod catastrofal”, a adăugat Bogdan Stanoevici.

Fostul ministru Bogdan Stanoevici este candidat din partea ecologiștilor în județul Mureş pentru Camera Deputaţilor.