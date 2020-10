Magda Bistriceanu a scris pe social media că: „Nu pot fi colegă cu personaje pe care le-am blamat ani de zile” Purtăoarea de cuvânt a formațiunii politice, Magdalena Bistriceanu, s-a declarat nemulţumită de venirea foştilor PSD-işti în PER.

Magdalena Bistriceanu a candidat din partea Partidului Ecologist Român (PER) pentru un mandat la Primăria Capitalei. Mai mult, ea explicat că nu poate să fie colegă „cu personaje pe care le-am blamat ani de zile și care au călcat în picioare Justiția”, în contextul în care mai mulţi foşti social-democraţi candidează pe listele PER la alegerile parlamentare.

Magda Bistriceanu: „Azi am decis să demisionez din Partidul Ecologist Român și, totodată, din funcția de purtător de cuvânt si vicepreședinte al partidului.

Motivul?! Nu pot fi colegă cu personaje pe care le-am blamat ani de zile și care au călcat în picioare Justiția. Decizia vine ca urmare a faptului că nu mă regăsesc în noua structură a partidului și nu-mi pot asuma mesajele livrate cetățenilor. Întodeauna am fost fermă, mi-am asumat toate acțiunile, și nu m-am cramponat de funcții. Consider că este de bun simț față de toți cei care, de-a lungul timpului, m-au susținut să fac acest pas.

Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încredere și m-au votat. Nu în ultimul rând țin să mulțumesc echipei din campania de la Alegerile locale.

P.S: Am satisfacția că am avut mai multe voturi ca Ilan Laufer, Alex Coiță, Bogdan Stanoievici, Radu Moraru și asta datorită vouă. Rezultatul obținut la Primăria Capitalei mă onorează și știu că am făcut tot ce a depins de mine pentru asta.

Ținem aproape!”, a scris Magdalena Bistriceanu joi pe pagina sa de Facebook.

Magda Bistriceanu nu este la prima demisie dintr-un partid

”Astăzi se încheie o etapă politică pentru mine! Am decis să-mi dau demisia din fucția de purtător de cuvânt al Partidului Mișcarea Populară. Am ocupat această funcție la propunerea domnului președinte Traian Băsescu, căruia îi mulțumesc pentru încredere, propunere votată în unanimitate de membrii Consiliului Național al Partidului Mișcarea Populară în septembrie 2016. Totodata, demisionez și din funcția de vicepreședinte al organizației PMP București.

Vedem pe parcurs ce-mi rezervă viața. Deocamdată încep cu o scurtă vacanță, așa că nu voi fi prezentă la Congresul PMP care va avea loc sâmbăta, 16 iunie. Mulțumesc pentru susținere celor peste 10.300 urmăritori și aproape 5000 de prieteni virtuali, și mai ales copiilor mei! Ținem aproape!” , scria atunci Magda Bistriceanu.