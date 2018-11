Cabinetul Cioloș „NU AR FI TREBUIT SĂ EXISTE”! O spune un fost MINISTRU în GUVERNUL TEHNOCRAT

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Cabinetul Cioloş, afirmă că Guvernul tehnocrat nu ar fi trebuit să existe de la bun început.





Raluca Prună a vorbit despre Guvernul Cioloș, afirmând că acesta „nu ar fi trebuit să existe de la bun început”.

Mai mult, fostul ministru al Justiției afirmă, pe Facebook, că a ajutat PSD să câștige alegerile.

Într-o polemică privitoare la Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pe justiție, Raluca Prună spune că nu înțelege ce îi reproșează acum PSD. „Istoricii analfabetismului funcțional vor descifra asta când timpul va fi venit. Trebuie sa admit și ca sunt nerecunoscatoare. Ca deși m-a votat PSD in parlament acum 3 ani, o data cu tot guvernul Ciolos, sunt azi împotriva PSD. Fals, sunt împotriva hoției indiferent de partid. Dar admit ca am greșit, acceptând sa stau intr-un guvern tehnocrat când de fapt trebuia sa avem anticipate. Am ajutat prin munca mea PSD sa își revină și sa câștige alegerile”.

„Asta este crucea pe care eu și alții din acel guvern o purtam. Nu mai pun la socoteala ca am contribuit efectiv la alegeri libere in 2016, nefraudate. Am dat viza de legalitate pe un act pe care apoi PSD l-a aruncat la gunoi”, se mai plânge fosta componentă a echipei lui Dacian Cioloș, instalată la Palatul Victoria după demisia lui Victor Ponta, în urma mitingurilor de amploare determinate de reacția autorităților după tragedia de la Colectiv.

