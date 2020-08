„Cel mai bun mod în care îl pot descrie, de fiecare dată când îl văd, este că e pur și simplu rătăcit”, a declarat Dr. Ronny Jackson, fostul medic al lui Obama și Biden.

„Nu voi pune nici un diagnostic anume despre demență… Dar ceea ce voi spune este că ceva nu este în regulă”, a adăugat contraamiralul în retragere, care a câștigat recent alegerile primare din Texas din partea Partidului Republican.

Întrebat dacă s-ar simți „confortabil” cu Biden ajuns comandant suprem doctorul Jackson a răspuns scurt: „Nu”.

Afirmațiile medicului se găsesc în cartea a lui Donald Trump Jr. intitulată „Liberal Privilege: Joe Biden and the Democrats’ Defense of the Indifensable”, care va apărea pe 1 septembrie, dar este deja disponibilă pe site-ul său, DonJr.com.

În carte, fiul președintelui a inclus interviuri cu figuri publice importante, cum este și Jackson, care a început să lucreze în corpul medical al Casei Albe în timpul fostului președinte George W. Bush și a fost „medic al președintelui” în timpul administrațiilor Obama și Trump.

El a subliniat în discuția pe care a avut-o cu Trump Jr. că nu s-a uitat pe dosarul lui Biden, dar spune că a fost personal martor la transformările suferite de acesta, de-a lungul timpului.

„Vorbind ca cineva care a trăit în Casa Albă, l-am văzut frecvent în Aripa de Vest și în alte locuri. Știu că a fost mereu predispus la gafe, dar acum acestea nu mai sunt gafe. Nu mai poate formula propoziții. Uneori nu își poate duce până la capăt un gând. Se blochează și nu mai știe cum să iasă din situația în care se află. Și în final, renunță”, i-a declarat Jackson lui Trump Jr., potrivit unui fragment din carte.



Au existat îngrijorări legate de starea de sănătate mentală a lui Joe Biden de-a lungul alegerilor primare și din cauza unei recente serii de gafe verbale. Și aceasta, în ciuda faptului că a stat ascuns în casă câteva luni bune, sub pretextul izolării din cauza pandemiei.

Sondaje recente arată că și opinia publică începe să fie îngrijorată de starea de sănătate mentală a candidatului Democrat, iar o cercetare recentă arată că există destui care cred că nu ar putea să-și ducă la capăt mandatul.

Îngrijorările sunt prezente și în presă, inclusiv în cea cu simpatii Democrate.

Realizatoarea CNBC, Maria Bartiromo, a declarat pe post în această lună:

„Face câte o gafă la fiecare câteva zile. Există clar aici o problemă cognitivă.” Și a adăugat: „Știm că Joe Biden a avut un anevrism cerebral, dar cred că acum e vorba de două.”

În decembrie 2019, doctorul lui Biden a emis un comunicat în care afirmă că politicianul de 77 de ani este sănătos și viguros.