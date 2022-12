Fost concurent la „Chefi la cuțite”, arestat. Cinci femei îl acuză de agresiune

Costel Mircea Bratosin a ajuns în fața judecătorilor după ce mai multe paciente ale spitalului la care lucrează au făcut sesizări privind comportamentul lui. Bărbatul care era asistent medical balneofizioterapeut la Spitalului Clinic de Recuperare din Băile Felix le-ar fi atins în zone intime în timpul unor proceduri medicale.

Bratosin a fost concurent la emisiunea Chefi la cuțite. El ar fi încercat să se apere susţinând că a fi atins din greşeală părţile intime ale pacientelor sale deoarece are probleme de vedere. Asistentul medical a absolvit un liceu special pentru tineri cu deficienţe de vedere. El și-a obţinut diploma de asistent medical la Liceul tehnologic Special Regina Elisabeta din Bucureşti. Și această unitate şcolară este destinată persoanelor cu probleme de vedere.

Asistentul medical a fost arestat

Anchetatorii au spus că numărul cazurilor este prea mare pentru a trece cu vederea. Cinci persoane au făcut plângere împotriva asistentului medical pe care l-au acuzat că a comis 16 acte de agresiune sexuală. Bratosin a fost arestat, luni, 5 decembrie, pentru 24 de ore. O zi mai târziu el s-a prezentat în fața judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria locală. Propunerea de arestare preventinvă a fost admisă pentru o perioadă de 30 zile. Asistentul medical poate contesta decizia la Tribunalul Bihor.

Costel Mircea Bratosin este o persoană cunoscută în Oradea. El a concurat la emisiunea Chefi la cuţite, în 2019. Asistentul medical a fost primul concurent albinos. Este vorba de o condiţie genetică extrem de rară care afectează pigmentul, astfel încât pielea şi părul sunt albe, iar ochii sunt foarte sensibili la lumină.

Bratosin este, de asemenea, preşedintele organizaţiei locale a Asociaţiei „Ridică-te şi Umblă”. Această organizație are drept scop sprijinirea persoanelor cu deficienţe locomotorii, cu deficienţe de vedere şi hipoacuzice. În plus, el este student în anul al treilea la Jurnalism. Bratosin are și o emisiune proprie, „Lumea în obiectiv“, care poate fi urmărită online, pe YouTube, informează Adevărul.ro.