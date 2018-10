FORUMUL NAȚIONAL AL STUDENȚILOR LA ȘTIINȚE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 21-24 NOIEMBRIE 2018

În perioada 21-24 noiembrie, Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP) organizează cea de-a patra ediție a Forumului Național al Studenților la Științe Politice și Relații Internaționale (FNSSPRI): „The Future of Education: A Roadmap to 2030” - eveniment ce se va desfășura sub patronajul Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Senatului.





Forumul va reuni 60 de studenți și studente din toată țara, care studiază sau manifestă interes pentru aria Științelor Politice. Înscrierile pentru anul acesta se vor desfășura pe o perioadă mai amplă în comparație cu edițiile anterioare; acestea au început încă din luna septembrie și vor continua până pe 4 noiembrie.

FNSSPRI 2018 are loc într-un moment central, spre finalul unui an cu o puternică rezonanță istorică atât pentru România, cât și pentru întreaga comunitate internațională și în ajunul unui nou an cu tensiuni și provocări decisive pentru istoria actuală. În acest sens, tema pe care o propunem anul acesta este educația, o biectivul principal fiind schițarea unei strategii de educație care să pună accentul pe nevoia de dezvoltare, cunoaștere și o societate incluzivă, corespunzătoare unui viitor sustenabil.

Ediția din acest an - „The Future of Education: A Roadmap to 2030” - le va oferi participanților FNSSPRI oportunitatea de a lua parte alături de experți în domeniu – politologi, oameni politici și reprezentanți ai societății civile – la o dezbatere amplă privind rolul educației în societate. Activitățile propuse vor pune accent pe relevanța și locul educației în domenii precum dezvoltarea durabilă, cooperarea internațională, guvernare și guvernanță etc.

Principalul obiectiv al FNSSPRI este acela de a asigura un spațiu în care viitorii absolvenți să aibă ocazia de a socializa, de a problematiza evenimentele curente într-un mediu formal și de a crea, pe viitor, o comunitate care să poată contribui la dezvoltarea mediului politic românesc.

Pentru mai multe informații: https://fnsspri.ro/, https://www.facebook.com/FNSSPRI/

Pagina 1 din 1