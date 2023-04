Forțele aeriene americane au doborât OZN-uri deasupra Marii Britanii

Forțele aeriene americane au sesizat OZN-uri zburând deasupra Marii Britanii, conform unei cărți a fostului polițist, Gary Heseltine.

Lumini ciudate pe cer

În cartea intitulată „Non-Human, The Rendlesham”, Gary Heseltine a scris că personalul american a observat foarte multe OZN-uri zburând peste Marea Britanie. Citând numeroși martori militari implicați în astfel de cazuri, Gary Heseltine a spus că întâlnirea a avut loc în afara bazelor aeriene NATO, când ofițerii de securitate au sesizat niște lumini ciudate.

O femeie – Lt Bonnie Tamplin – a tras spre o lumină ciudată pe care a văzut-o în timp ce făcea tranzitul de la o bază militară la cealaltă. Ulterior a cerut ajutor prin radio. Deși nu a vorbit niciodată despre incident, un supraveghetor de tură i-a dezvăluit fostului detectiv Gary Heseltine ce s-a întâmplat, acesta lucrând la un punct de control al RAF Bentwaters.

„ Am văzut că plângea, hainele păreau murdare și nu purta beretă. Îmi amintesc că am întrebat pe cineva ce s-a întâmplat cu Lt. Tamplin, dar nu am primit un răspuns. Ulterior, vehiculul, jeep-ul în care fusese, a fost condus înapoi la bază prin Butley Gate. După ce s-a încheiat tura, am fost chemat într-un birou și mi-a spus un supraveghetor să-i promit că nu-i voi dezvălui niciodată numele”, i-a spus el lui Gary Heseltine.

„Mi s-a spus că o minge portocalie/roșiatică a apărut în fața jeep-ului ei în timp ce conducea. Acest lucru s-a întâmplat când ea era pe cale să intre pe șosea, înainte de a ajunge în zona defrișată”, a adăugat el, potrivit CNN.