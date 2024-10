International Forografii cu Diana și William, dezvăluite în premieră. Ce spune prințul despre mama sa







O serie de fotografii cu Prințesa Diana și fiul său Prințul William, actualul moștenitor, vizitând un adăpost pentru persoane fără adăpost, au fost dezvăluite în premieră.

Lecția Prințesei Diana pentru fiii ei

Prințul de Wales spune că „inspirația și îndrumarea” din partea mamei sale, Diana, a fost o forță motrice din spatele angajamentului său personal de a lupta pentru ca persoanele fără adăpost să aibă o soartă mai bună.

Într-un documentar ITV aflat în pregătire, Prințul William vorbește despre impactul profund al vizitelor pe care le-a făcut la adăpostul pentru persoane fără adăpost „The Passage” împreună cu mama sa, pe când era copil, și despre felul în care acest lucru l-a ajutat să vadă „dincolo de zidurile palatului”.

Prințul recunoaște că, uneori, se simte vinovat că nu poate face mai mult - și vrea să împărtășească cu propriii săi copii sentimentul de empatie față de cei care se confruntă cu dificultăți.

Ce-și amintește Prințul William despre prima vizită la un adăpost

„Când eram foarte mic, mama a început să vorbească despre persoanele fără adăpost, la fel cum fac acum cu copiii mei la școală”, spune prințul.

Dacă proiectele în care se implică cineva dezvăluie câte ceva despre ceea ce îl motivează, atunci poate că sprijinul lui pentru organizația de caritate „The Passage” este cheia pentru a înțelege personalitatea Prințului William.

Organizația de caritate cu sediul în Westminster oferă asistență și ajutor pentru persoanele fără adăpost din Londra și îi ajută să obțină o cazare sigură.

Prințul William: „Mama m-a dus la The Passage”

Făurit de amintirile din copilărie ale vizitelor cu mama sa, sprijinul de lungă durată al prințului pentru organizația de caritate a oferit fundația actualului său proiect Homewards, creat pentru a combate lipsa de locuințe din Marea Britanie.

„Mama m-a dus la The Passage. Ne-a luat pe amândoi, pe Harry și pe mine, acolo. Probabil că aveam vreo 11 ani, cred, pe atunci. Poate 10. Nu mai fusesem niciodată la așa ceva. Și eram puțin îngrijorat la ce să mă aștept”, spune el în documentarul ITV intitulat „Prince William: We Can End Homelessness”.

„Mama mea a făcut ce făcea de obicei: să-i facă pe toți să se simtă relaxați, să râdă și să glumească cu toată lumea”.

„Îmi amintesc că, la acea vreme, mă gândeam, ei bine, dacă nu toată lumea are casă, toți vor fi cu adevărat triști”.

„Dar a fost incredibil cât de fericiți a, fost în acel mediu”, își mai amintește Prințul William.

Prințesa Diana și micul Prinț William, la „The Passage”

„The Passage” a dezvăluit patru fotografii inedite cu prințul în vizită la baza lor din Londra, alături de mama sa, Prințesa Diana, în iunie și decembrie 1993.

„Îmi amintesc că am avut niște conversații bune, am jucat șah și am vorbit”, spune prințul despre vizitele din copilărie la „The Passage”.

„Atunci mi-am dat seama că există și alți oameni care nu au aceeași viață ca mine”, mai povestește prințul.

El a devenit patronul oficial al organizației de caritate în 2019, dar acele vizite au continuat atât în ​​public, cât și în privat, de-a lungul vieții sale, de multe ori pentru ore mai lungi decât era programat.

În documentarul ITV, prințul este filmat când servește mâncare și pregătește cina de Crăciun la „The Passage”, îmbrățișându-i pe unii dintre vizitatorii obișnuiți de acolo. El este văzut chiar fiind pus la treabă și trimis încoace și încolo de bucătarul șef al organizației de caritate, Claudette Dawkins.

Prințul William vorbește despre îngrijorarea sa pentru unii dintre cei fără adăpost, pe care i-a întâlnit și „care erau într-un loc foarte prost... Parcă ai vrea să-i protejezi”.

Cât de implicat este prințul moștenitor în problema persoanelor fără adăpost

De-a lungul anilor, spune prințul, a petrecut mult timp culegând informații despre persoanele fără adăpost, iar acum vrea să facă ceva practic pentru a preveni acest lucru.

Prințul abordează problema propriului său statut privilegiat și susține că scopul de a avea o platformă publică atât de mare este de a o folosi în mod adecvat, luând măsuri în probleme precum reducerea numărului de persoane fără adăpost.

„Simt că, cu poziția și platforma mea, ar trebui să ofer schimbare”, mai spune el.

„Am petrecut suficient timp învățând și ascultând prin ce au trecut oamenii, încât mă simt aproape vinovat de fiecare dată când plec că nu fac mai mult pentru a ajuta”.

Prințul William: Nu vreau doar să vorbesc despre asta

„Mă simt obligat să acționez, pentru că nu vreau doar să vorbesc despre asta. Nu vreau doar să ascult. Chiar vreau să văd pe cineva zâmbind pentru că viața lui a fost îmbunătățită”, spune prințul.

„Construirea unui proiect este singura modalitate prin care văd, în acest moment, că pot să încerc să atenuez problema și să ajut oamenii care se află într-o situație mult mai puțin norocoasă sau foarte dificilă”.

Mick Clarke, directorul executiv al „The Passage”, spune despre vizitele Prințului William: „Cred că se simte cel mai bine când vorbește cu clienții noștri și le aude poveștile”.

„Oamenii pot deveni foarte emoționați, dar el se pricepe foarte bine să-i asculte în liniște pe oameni”.

Prevenirea problemei, de importanță capitală

Proiectul „Prince William Homewards”, care are șase sedii emblematice în Marea Britanie, își propune să arate că lipsa de adăpost nu este ceva inevitabil.

„Ambiția supremă este să dovedim că putem preveni lipsa de adăpost în aceste regiuni” spune printul.

Se bazează pe experiența Finlandei, unde lipsa adăpostului a fost redusă efectiv printr-o politică de asigurare a locuințelor sigure pentru oameni, cu sprijin complet pentru cauzele care contribuie la ajungerea în această situație, cum ar fi problemele de sănătate mintală și dependența de alcool sau droguri.

Printre cei cu care William vorbește de-a lungul filmului se numără și Sabrina Cohen-Hatton, care a trecut de la statutul de persoană fără adăpost, cu grave dependențe, la cel de ofițer șef de pompieri. Ea și-a folosit propria experiență pentru a consilia proiectul curent al prințului.

Scepticism și oprimism față de activitatea Prințului William

Lordul John Bird, fondatorul direct al „Big Issue”, a avertizat cu privire la zeci de ani de inițiative eșuate în lupta pentru persoanele fără adăpost, dar a susținut totuși intervenția prințului.

„Sunt foarte impresionat de faptul că un tânăr care are copii mici și ar putea merge să trăiască viața lui Riley, a decis să ia poziție pentru munca pe care vrea să o facă și pentru munca pe care a făcut-o mama lui”.

„Prițesa Diana a fost probabil singura personalitate care a aruncat o lumină asupra lipsei de adăpost”.

„Ceea ce spunea ea este că «acestea sunt ființe umane și mă voi adresa lor». Și cred că fiul ei, William, a spus că aceasta este moștenirea lăsată de mama sa”, a mai spus Lord John Bird, potrivit BBC.