Compania Ford, mesaj dur către Guvern. Ce nemulțumiri are cel mai mare investitor din România

Compania Ford, unul din cei mai mari investitori străini din România transmite un mesaj dur către Executivul de la București, care nu reușește nici să renoveze nici să construiască infrastructura necesară dezvoltării afacerilor.





Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru RFI, șeful Ford România, compania care a decis să construiască un sediu la Craiova, declară că a sosit momentul ca Guvernul român să treacă de la vorbe la fapte. „Am investit 1,5 miliarde de euro în fabrica de la Craiova. Vom analiza exact ceea ce fac autoritățile române în materie de infrastructură, după care vom decide cum și unde ne vom investi banii”, avertizează britanicul Ian Pearson, CEO-ul Ford România.

„Mesajul meu nu s-a schimbat față de ceea ce am discutat ultima oară și ceea ce i-am pus premierului și ministrului Transporturilor când au fost aici. Și-au luat angajamente referitoare la terminarea proiectelor de infrastructură și este foarte important să respecte acele angajamente.

Rep: Reprezentați o mare companie, Ford, care a venit să investească într-o țară precum România, care, evident, are nevoie de astfel de investitori. Cel mai important lucru pe care îl cereți este să aveți drumuri rapide, iar autoritățile din această țară nu reușesc să facă acest lucru. Ce explicație aveți, cum vedeți această problemă?

Ian Pearson: Într-adevăr, infrastructura este foarte importantă pentru noi. Noi am investit 1,5 miliarde de euro până acum. I-am investit, iar până la sfârșitul acestui an vom produce un al doilea produs aici. Acea investiție a fost una pe termen lung. Pe măsură ce mergem înainte, compania va lua decizii referitoare la unde își va investi banii. Va investi acolo unde are sens să investească din perspectiva de business. Așa este în orice țară. Trebuie să vedem ce se va întâmpla în România și, având în vedere ceea ce se va întâmpla efectiv, ne vom investi banii în viitor”, scrie RFI.

