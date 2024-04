Social Fondatorul Superbet investește activ în piața media. Unde este acționar







Sacha Dragic, fondatorul Superbet, una dintre cele mai mari companii din domeniul pariurilor sportive din țară, a început să investească activ în piața media. Acesta este acționar în proiecte deja existente pe piață, ori proiecte noi. Semnalate de jurnalistul clujean Liviu Alexa pentru prima dată.

Potrivit publicației G4media, Sacha Dragic, a intrat pe piața media din România după ce a investit în patru instituții de presă. Fondatorul Superbet a decis să investească în agenţia News.ro şi portalurile online We Love Sports, New Money şi Informat.ro.

Întrebat de sursa menționată de ce a decis să facă aceste investiții și dacă le va continua în acest domeniu, Sacha Dragic susține că nu are planuri de afaceri în presă:

„Nu am ambiţii de business în presă, nu am de gând să investesc în radio sau TV şi văd această investiţie mai mult ca o încercare (nu prea reuşită până acum) de a adăuga calitate în presă. De aceea am şi consolidat toate investiţiile familiale în presă într-un mic holding cu Remus Ştefureac, partea familială fiind în proprietatea Fundaţiei Dragic, fundaţia care până astăzi s-a finanţat exclusiv din donaţiile făcute de soţia mea şi de mine, adică cu banii deja impozitaţi”, a declarat fondatorul Superbet.

Cele patru investiţii în media

Fondatorul Superbet a investit în domeniul mediatic astfel:

ro (agenţie de presă) are 40%, restul acţiunilor fiind deţinute de Lazăr Nicoară (37,5%) şi Ion Sorin Tatu (22,5%)

New Money (publicaţie economică) - 80% prin Fundaţia Dragic, iar restul este deţinut de Remus Ştefureac

La site-ul WeLoveSport (publicaţie adresată fanilor sporturilor) deţine 90%, alături de jurnalistul Lucian Lipovan (10%)

La site-ul Informat.ro (agregator de ştiri) deţine 80%, alături de Remus Ştefureac (20%).

Despre acestea spune că întotdeauna a fost un mare fan al presei, de aceea a decis să și investească

„Investițiile pe care le menționați au avut diferite cauze. Am fost întotdeauna un mare fan al presei, în special scrisă, și în special economice. Din această cauză, am fost unul dintre investitori când s-a pornit Profit.ro. De atunci s-a creat o relație între Orlando Nicoară și mine și am și ajutat la pornirea proiectului News.ro. Pentru ani de zile asta a fost doar un împrumut pe care acum 12-18 luni Orlando m-a rugat să-l convertim în acțiuni, și după ce unul dintre investitorii inițiali a dorit să se retragă, am majorat deținerea până la 40%”, a răspuns Sacha Dragic la întrebărileG4Media.

Patronul Superbet și-a deschis și o companie de asigurări RCA

Este vorba despre Eazy Asigurări, societate controlată de patronul Superbet, Sacha Dragic și soția sa. Eazy Asigurări a intrat pe piață la începutul acestui an, după două falimente răsunătoare pe piața RCA din România, City Insurance și Euroins.

Eazy Asigurări își propune să-și vândă produsele doar online de unde, consideră aceștia, și prețurile mai mici. Compania controlată de Sacha Dragic și-a obținut licența de funcționare în urmă cu cinci luni. Noul asigurator a reușit să obțină acoperirea Munich Re și Swiss Re, probabil cele mai mari două societăți de reasigurare din lume.