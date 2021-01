De regulă, atunci când vine vorba despre folia stretch paletizare, cei mai mulți dintre noi nu îi recunoaștem chiar toate meritele. O asociem de multe ori cu folia alimentară, și cam atât. Cu toate acestea, această folie are aplicații practice mult mai numeroase, pe care te invităm să le descoperi citind rândurile următoare.

Ambalare perfectă

Folia extensibilă, așa cum mai este numită folia stretch paletizare este folosită pentru a ambala perfect paleții. Este realizată din polietilenă liniară, de densitate joasă și, de regulă este folosită în acele domenii în care avem nevoie de o ambalare care să protejeze produsul de apă, dar care să fie ușor de utilizat și îndepărtat după ce nu mai este nevoie de ea.

Ușor de utilizat

Cel mai important, dar și cunoscut avantaj al unei folii strectch paletizare este că poate fi folosită la ambalarea oricărui tip de produse. Și, deși pare oarecum fragilă, are de fapt o mare rezistență, care se mărește pe măsură ce este înfășurată în mai multe straturi. De asemenea, un avantaj deloc de neglijat este faptul că folia este flexibilă, nu ocupă volum mare și este ușor de utilizat.

Avantajele foliei stretch

Pentru a rezuma în câteva cuvinte, cu ajutorul foliei stretch paletizare poți manipula și stabiliza mai ușor produsele, pe care le și protejează în același timp împotriva apei, a prafului, razelor puternice ale soarelui, sau ale altor factori. Dacă în folie se împachetează alimente, valabilitatea și chiar prospețimea acestora este prelungită.

Tipuri de folie

Potrivit producătorilor, există două tipuri de folie stretch, manuală sau automată. Diferențierea se face după modul în care se înfoliază.

Cea automată este utilizată doar la anumite mașini de paletizat. Este elastică și rezistă la tensiuni mari, care ajung chiar și la 300%. Este la fel de ușor și rapid de folosit, și este foarte eficientă pentru a proteja produsul sau paletul respectiv împotriva impactului direct sau a loviturilor.

În schimb, folia stretch manuală este de un înalt nivel calitativ, și de regulă este utilizată la ambalarea individuală a produselor. Astfel, este folosită în special în domeniul castnic, deoarece este utilizată pentru transportul în siguranță a produselor (cum ar fi, de exemplu, obiectele de mobilier), dar acestea sunt în același timp protejate împotriva umezelii, a prafului, a zgârieturilor și nu numai. Spre deosebire de folia automată, cea manuală poate fi tensionată doar până la 150%.

La ce să fii atent atunci când alegi folie stretch paletizare

Dacă ești curios care sunt caracteristicile la care trebuie să fii atent atunci când alegi o folie stretch paletizare pentru ambalarea produselor tale, atunci reține următoarele: culoarea sau gradul de transparență, dacă este manuală sau automată, diametrul tubului, grosimea, rezistența la impact și lățimea. La grosime trebuie să știi că aceasta este măsurată în micron.

Este nevoie sau nu de un dispenser de folie

În cazul în care nu folosești folia pentru uzul casnic, și este nevoie de multă folie, pentru produse mari, te-ai putea ajuta foarte mult cu un dispenser de astfel de folie. Este ușor de utilizat, iar cu ajutorul lui folia se înfășoară mult mai rapid. Într-adevăr, în propria locuință acesta nu își găsește utilitatea, fiind indicat mai mult pentru ambalarea produselor mari.

Folia stretch pentru paletizare

Fiecare utilizator are propriile sale cerințe în ceea ce privește folia pentru protejarea mărfii, așa că are nevoie de multe certitudini care să îl liniștească, să știe că are parte de cele mai bune produse.

Atât pe perioada transportului, dar și a depozitării, se pot produce incidente neplăcute, despre care am amintit ceva mai sus. De aceea, ai nevoie ca marfa ta să fie bine protejată. Aici intervine folia stretch paletizare, care se achită cu brio de această sarcină. Dar, să detaliem puțin.

În ultima perioadă, majoritatea celor care transportă marfa o fac cu ajutorul paleților. Chiar și când vine vorba despre depozitarea acesteia, este făcută tot pe paleți. Și, din fericire, cu ajutorul acestei folii, paletizarea mărfurilor este mult mai ușoară și eficientă, pentru că mărfurile sunt transportate în siguranță, ferite de impact sau lovituri, dar și de acțiunea altor factori externi ce pot apărea pe neașteptate. În aceste cazuri, se folosește atât folie manual, cât și automată.

Pentru uz casnic

La scară mult mai redusă, folia stretch îți găsește aplicabilitatea și în propria gospodărie, pentru uzul casnic. Evident, avem de a face cu folie manuală, de dimensiuni mult mai mici. Este folosită atât pentru a ambala și transporta în condiții de siguranță obiecte din interiorul locuinței, dar și de gospodine pentru a păstra alimentele sau alte produse perisabile în bune condiții.

Nu doar că, procedând astfel, se asigură o izolare și o protecție mai bună, dar se reduce mult și din spațiul ocupat de produsele alimentare. În condițiile în care vrei să depozitezi destul de multe în frigiderul locuinței, nu mai este nevoie să detaliem cât de importantă devine această caracteristică a foliei.

Atunci când este înfășurată pe mai multe straturi, folia devine extrem de rezistentă, iar acesta este un avantaj de care poți profita din plin. Produsul ambalat va fi mult mai protejat, și exact acest lucru ți-l dorești. Ai parte de acel plus de siguranță, pentru că poate fi protejată fiecare porțiune a produsului, și totul este perfect etanș și ermetic.

După cum observi, există numeroase avantaje de care te poți bucura atunci când folosești folia stretch paletizare, atât în propria locuință, cât și în alte sectoare de activitate.

