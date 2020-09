Este posibil ca d in 18 septembrie, în funcție de starea vremii, concertele să fie reluate pe esplanadă sau în sală, cu restricționarea numărului de persoane, a mai declarat Ignat.

„Septembrie era o lună pentru pregătirea începerii stagiunii, la 1 octombrie. Noi am hotărât cu o lună în urmă să facem concerte în această perioadă, ca să oferim publicului concerte în aer liber, cu respectarea tuturor normelor, ceea ce s-a și întâmplat. Din nefericire, la promenada Operei, un caz, nespunând că e infectat, i-a infectat și pe o parte din angajați, din soliști. Ar fi multe de spus, dar și angajatul are obligația de a purta mască, de a se spăla pe mâini, de a avea grijă de el. Ceea ce nu s-a întâmplat la acești 10 oameni care au intrat în Operă, au făcut poze fără să li se dea voie, fără mască, îmbrățișându-se. Aici este problema. Ceilalți participanți nu s-au îmbolnăvit, au respectat regulile. Mai sunt și oameni care nu înțeleg faptul că trebuie să poarte mască în interiorul clădirii, fără a face poze, fără a se îmbrățișa”, a declarat directorul Operei Naţionale.

„P unctul zero” a fost o domnişoară de la Conservator

„Din pozele acelea am dedus că punctul zero a fost o domnișoară de la Conservator – pentru că am invitat și tineri studenți – care după concert a făcut poze cu profesorul, cu colegi, au discutat probabil după spectacol. Iar DSP a fost anunțat a doua zi, imediat s-au luat măsurile ce se impuneau, toți cei văzuți de mine în fotografii au fost trecuți în izolare. COVID nu s-a răspândit în Operă. Focarul este închis, nu avem de ce ne face griji, nici spectatorii nu au de ce să-și facă griji”, a concluzionat Ștefan Ignat, potrivit digi24.