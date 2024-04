Actualitate Florin Zamfirescu, despre inteligența artificială: A ajuns să fie folosită în modul cel mai criminal







Florin Zamfirescu a reacționat după ce imaginea sa a fost folosită în mod fraudulos pe rețelele sociale. Actorul spune că omenirea a înnebunit. Actorul mai afirmă că „Inteligența artificială a ajuns să fie folosită în modul cel mai criminal”.

Florin Zamfirescu, avertisment cu privire la inteligența artificială

Pe internet circulă o imagine controversată a lui Florin Zamfirescu care ar fi apărut într-o emisiune moderată de Denise Rifai. Aparent, actorul dezvăluie rețeta îmbogățirii rapide. Este o metodă ca oamenii să acceseze un anumit link și să urmeze recomandările.

Florin Zamfirescu atrage atenția că eate fals, precizând că imaginea sa a fost creată cu inteligența artificială și îi îndeamnă pe oameni să nu acceseze sub nicio formă respectivul link. Reamintim că și imaginile lui Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Mugur Isărescu, Sorin Grindeanu, Delia, Andreea Esca sau Victor Ciutacu au fost folosiți în deep fake-uri.

Florin Zamfirescu. Sursa foto: Facebook

Actorul: Omenirea a înnebunit

Florin Zamfirescu mai spune că inteligența artificială e mai inteligentă decât noi toți. În opinia sa nici nu ai pe cine să dai în judecată.

„Nu se gândește nimeni că până și Mugur Isărescu este atacat? Propune cineva din partea Băncii Centrale să joci la porcăria aia? M-a sunat un domn colonel pensionar căruia i-au golit cardul pentru că a mers în reclama asta și s-a înscris. I-au stricat telefonul, l-au terminat. M-au mai sunat și alții: e adevărat că te îmbogățești? Omenirea a înnebunit. Această inteligență artificială a ajuns să fie folosită în modul cel mai criminal. Nu se poate să devalizezi oameni. Sunt slabi de minte cei care acționează așa”, a mai declarat Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu: Inteligența artificială e mai inteligentă decât noi toți

Zamfirescu a mai declarat că a intervenit personal la Facebook pentru a reclama această escrocherie pe care-l privește.

„Inteligența artificială e mai inteligentă decât noi toți. Am un nepot avocat care mi-a spus: Florin, n-am ce să fac. Aceste firme sunt fantomă, le cauți pe internet și nu le găsești. Pe cine să dai în judecată? Domnul care a fost devalizat a spus că i s-a răspuns în română, dar din Londra”.

Eu am intervenit pe Facebook, am dat dezmințiri, am spus că e o porcărie. Am scris o scrisoare către Facebook, că ar fi o echipă care urmărește ce apare pe acolo, și dacă sari calul sau faci afirmații nepotrivite, ți se închide contul. Sunt mulți atacați în felul ăsta. Eu am dat un nume, Mugur Isărescu, dar sunt mulți atacați”, a explicat Florin Zamfirescu, potrivit RTV.