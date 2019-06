Florin Salam, sechestrat în Italia! Ce a urmat e greu de imaginat...

Florin Salam este unul dintre cei mai îndrăgiţi cântăreţi de manele de pe la noi. Şi-a câştigat acest statut în urma anilor grei de muncă, de nopţi nedormite şi petrecute pe la diferite cântări în ţară sau în străinătate.





Chemat să le cânte unor români stabiliţi acolo, artistul a fost sechestrat de respectivii indivizi, care se pare că-l îndrăgeau atât de tare pe artist încât nu au mai vrut să-l lase să plece. În zadar a încercat Salam să le explice mesenilor că a cântat cu vârf şi îndesat pentru onorariul pe care l-a primit, că este epuizat după ce o noapte întreagă a performat live, nu a fost chip să se înţeleagă cu respectivii români, conform spynews.ro.

Conform surselor, cei care l-au invitat pe Salam la petrecere, era un cunoscut şi de temut clan de interlopi stabilit de ani buni în Italia. Oamenii au început să reacţioneze agresiv când au văzut că Salam se opune şi nu mai vrea sub nici un chip să cânte, şi de aici până la a izbucni un scandal de proporţii a mai fost doar un pas. Scăparea lui Florin au fost însă nişte prieteni, la care artistul a apelat pentru a se putea elibera.

„Florin a sunat nişte prieteni apropiaţi care se aflau în momentul acela în Italia. A reuşit să scape de la acea petrecere cu mari intervenţii, pentru că au venit respectivii băieţi să vorbească pentru el şi să-l elibereze. Petrecăreţii se îmbătaseră foarte tare şi nu mai vroiau sub nici o formă să-l lase pe Florin să plece. E adevărat că a primit o sumă frumuşică, aproape 10.000 de euro pentru show-ul pe care l-a făcut, bani pe care i-a împărţit însă cu trupa lui, dar nici un ban din lume nu mai are valoare când trăieşti sub o astfel de presiune", a povestit un apropiat al cântăreţului, la momentul respectiv.

