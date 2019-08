Celebrul Florin Salam, după o perioadă în care a preferat să se odihnească și să se îngrijească de sănătatea lui, a hotărât să pună capăt tuturor speculațiilor conform cărora ar fi grav bolnav. Acesta a declarat faptul că nopțile nedormite și cântatul excesiv și-au spus cuvântul.

“Salut, prieteni! Ce faceți? Vă salut, de aici, din Viena, dintr-un loc foarte frumos. Ce spuneți, arăt și eu bine? Sunt și eu mai sukar, un pic? Cred că da, ce înseamnă odihna? Odihna e bună pentru orice om care muncește cu adevărat. Trec direct la subiect. Citesc ce se mai scrie prin presă, mă mai uit și la televizor, sunt fel și fel de zvonuri neadevărate și de aceea am intrat. Voi știți că eu nu intru oricând să vorbesc, apar doar să cânt.

E foarte importat pentru oamenii care mă iubesc și mă respectă să afle despre mine ceva foarte important. Știți că am făcut o pauză, nu m-am simțit bine, vocal în primul rând. Iar eu nu pot să merg să cânt undeva unde nu sunt în stare să cânt să iau banii de la oameni. Știți că sunt cel mai bine plătit artist din România și dacă nu pot să când nu pot să iau banii oamenilor. Pentru faptul ăsta am zis să fac o pauză vocală, să fac un tratament pentru voce.

Sunt bine, sunt sănătos, chiar nu-mi vine să cred că după 20 de ani de carieră și mai ales cum am muncit eu, cum n-a muncit nici un lăutar din istorie. Să cânți patru cântări pe zi minim și toate numai în forță și băutura care s-a consumat și oboseala. Că noi mai și bem, mai bei cu nașul mare, cu ginerică, cu socrul mic, socrul mare. Uite că după atăția ani, doar după o săptămână de tratament, arăt mai tânăr cu zece ani.

Îmi cer scuze celor care m-au criticat și să se bucure cei care mă iubesc. Și peste o săptămână să arăt mai tânăr cu încă zece ani. Asta e viața, oameni buni, sunt bine, am doar puțin probleme cu vocea. În continuare fac tratament, o să-mi revin. O să anunț când voi reveni pe scenă.

Nu doresc nimănui decât să fie bine. Nu vă mai permiteți, mă, cei care spuneți că sunteți frații mei, să vorbiți minciuni. Eu nu am frați, îi am doar pe copiii mei și familia mea. N-am frății, am doar câțiva prieteni. Vă anunț eu când revin.”, a declarat Florin Salam pentru Cancan.

