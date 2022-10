Florin Salam, păcătos, dar cu frică de Dumnezeu. Ce greșeli a făcut manelistul. „Mereu Îl supăr”

Florin Salam a vorbit despre relația lui cu divinitatea și a recunoscut că are foarte multe păcate, dar că îl iubește pe Dumnezeu. Manelistul a precizat că a greșit și că l-a supărat pe Cel de sus, dar nu intenționat.

Cântărețul a dezvăluit că este pus în situația de a face „greșeli” care presupun faptul că „nu-și ține cuvântul”, doar pentru că nu vrea să supere pe cineva.

„N-am ajuns la biserică de ceva timp, dar abia aștept să ajung și să-mi reiau partea asta de viață normală. Eu oricum îl am în suflet non-stop, jur. (…) Mereu vorbesc despre el și mereu îl supăr, dar îl supăr fără să vreau. Am niște ispite ale vieții și nu vorbesc numai de femei sau de … vorbesc de orice, în general. De multe ori n-am putut să-mi țin cuvântul, că n-am avut încotro și a trebuit să greșesc. Ca să nu-l supăr pe x trebuie să greșesc eu cu mine.”, a mărturisit Florin Salam în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Cu două săptămâni în urmă, Salam a fost acuzat de părinții unor miri din Teleorman că le-a luat avansul pentru nuntă și nu s-a mai prezentat la eveniment. Manelistul a declarat că nu se pune problema de așa ceva, chiar dacă nu este pentru prima dată când este protagonistul unui scandal.

Acuzații grave la adresa lui Florin Salam

Florin Salam este acuzat că le-a dat țeapă unor nuntași din Teleorman. Aceștia au plătit peste 8.000 de euro ca să cânte la nuntă, dar artistul nu s-a mai prezentat la eveniment. Oamenii s-ar fi împrumutat pentru a face rost de suma cerută de manelist.

„N-am crezut niciodată că nu vine. (…) Noi îl rugăm frumos, din tot sufletul, – nu avem nimic cu el – să be dea banii. Nu vrem altceva de la el. Nu suntem oameni să-l înjurăm. Decât să ne dea banii. Să facă ce face să ne dea banii. (…) Noi ne-am chinuit, am dormit pe unde .. nu știe nimeni pe unde am dormit, ce-am făcut, ce n-am făcut pentru banii ăștia.”, a spus soacra mare, la Acces Direct.