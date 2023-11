Florin Salam își ține averea secretă, dar recunoaște că a câștigat un milion de euro pe noapte

Averea lui Florin Salam depășește ordinal milioanelor de euro. Cel puțin așa lasă de înțeles cântărețul. Presa a scris în trecut faptul că acesta ar avea o avere de peste 1,3 milioane de euro. Florin Salam a explicat că el face un milion doar într-o noapte dacă vrea. Cu toate acestea artistul spune că nu știe câți bani are, că nu ține la ei. Practic averea lui este una secretă.

„Eu nu am bani niciodată așa strânși, în schimb am tot ce vreau eu! Dacă vreau astăzi să fac un șpriț cu cine vreau, ce vreau, sau să-mi cumpăr o mașină fac rost! Și după aceea văd eu, ne socotim din cântări! Am talentul asta eu! Și nu o să strâng milioane niciodată! Ai zis 1,3 milioane… eu am câștigat un milion la jocuri într-o noapte doar!

Eu nu am strâns bani niciodată, dar în schimb am avut tot timpul ce vreau! Și încă o dată spun… sunt un om care nu ține cont… dacă un sacou costă o sută de mii și poate nu merită mai mult de 5000, dacă eu îl vreau, eu dau o sută de mii pe un sacou!

Salam: ”trăiesc cum nici milionarii nu trăiesc!”

Am chestia asta, încât așa mi-e inima formată! Că nu trăiesc două sute de vieți! Eu trăiesc una și vreau să trăiesc la un nivel cum nici milionarii nu trăiesc! Vreau să am ambiție mai tare decât ei!

Prin asta sunt mai bogat decât ei! Ei au bani dar n-au ambiție”. A declarant manelistul. Cert este că la un singur concert, tariful lui ar fi de 20.000 de euro. Desigur în acești bani nu intră și dedicațiile pe care cei prezenți le fac celor dragi. De altfel, Florin Salam a cântat chiar și pe 35.000 de euro la o nuntă așa cum a relatat presa, în 2013.

Artistului îi plac mașinile de lux, dar și hainele. Este deținătorul unei vile în București, și are mai mulți bolizi de lux. La un moment dat s-a zvonit că ar vrea să se mute în America, planul lui însă nu s-a mai concretizat.