Florin Salam, urmărit de ghinion. Manelistul nu știe ce să mai facă

Fata celebrului manelist din România, Betty Salam, trece printr-o perioadă mai grea alături de soțul ei, Cătălin Vișănescu. Acesta are mari probleme la clubul pe care îl patronează.





Regele manelelor a primit vești proaste despre ginerele său și când a aflat ce a pățit Cătălin Vișănescu, cunoscutul manelist s-a întristat. Situația în care se află afaceristul ar putea să o afecteze și pe fiica artistului, Betty Salam, conform Cancan.

Clubul de manele deținut de ginerele lui Florin Salam a intrat în insolvenţă, iar datoriile sunt extrem de mari: aproape 5 milioane de euro. Din această sumă, o parte trebuie achitată la Radet. Potrivit celor mai noi informații despre acest subiect, firma prin care localul situat în Regie îşi desfăşoară activitatea are probleme uriaşe.

„Firma Euro Compact Art SRL care operează clubul La Mia Musica din complexul studențesc bucureștean Regie, fostul ONE, precum și restaurantul omonim și un salon de evenimente, toate situate pe locul fostei cantine R2 din campusul universitar, a intrat în insolvență în urma propriei cereri în acest sens. „În motivare, debitoarea a arătat că se confruntă cu o situație economică dificilă, că are 93 de angajați și datorii pe termen scurt de 22.932.004 lei”, se arată în decizia instanței de admitere a solicitării de intrare în insolvență a Euro Compact Art SRL”.

În urmă cu doi ani, socrul lui Betty Salam a devenit administratorul unic al firmei prin care clubul îşi desfăşoară activitatea. „Clubul La Mia Musica din Regie a fost deschis în 2013 sub numele de Club ONE, pe locul fostei cantine R2. Tot în 2013 și tot acolo a fost deschis și restaurantul La Mia Musica. În 2015, clubului i s-a schimbat numele în cel actual și a fost transformat într-unul de manele și muzică de petrecere. Spațiul este închiriat de la Universitatea Politehnică București. În toamna anului 2018, operatorul sistemului centralizat de încălzire din Capitală, RADET București, a obținut în instanță o decizie de executare silită a Euro Compact Art SRL, pentru facturi neplătite plus penalități de întârziere”.

