Sport Florin Popescu, campionul olimpic format de Ivan Patzaichin: povestea celor 36 de medalii din canoea românească







Pe apă, urmele unei curse se șterg repede. Rămân câteva încrețituri, apoi luciul se reface. Pe hârtie, însă, o asemenea trecere poate rămâne pentru totdeauna: un nume, o distanță, un timp, un loc. Ca să ajungem la omul din spatele acestor semne, trebuie să citim rezultatele așa cum am citi o viață.

În dreptul lui Florin Popescu se adună treizeci și șase de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene: două olimpice, nouăsprezece mondiale, cincisprezece europene. Cifra are greutate, dar cere să fie desfăcută în ani, în întreceri, în nume de colegi. Ea cuprinde o lungă deprindere a revenirii: la antrenament, la start, la exigența unei meserii învățate pe apă.

Florin Popescu s-a născut la 30 august 1974, în Iancu Jianu, în județul Olt. A început să practice canoe de performanță la Clubul Sportiv Școlar din Orșova, apoi a ajuns la Dinamo București. Aceste repere alcătuiesc geografia începutului său. Dincolo de ele, biografia se va lărgi până la Duisburg, Dartmouth, Sydney: orașe îndepărtate, legate prin ambarcațiuni înguste și aceeași nevoie de a înainta.

Pentru cine cunoaște puțin acest sport, un amănunt schimbă felul de a privi cursa. Canoistul stă sprijinit pe un genunchi și folosește o pagaie cu o singură pală. La canoe dublu, doi sportivi trebuie să-și acordeze mișcările. Litera C și cifra doi din programul unei competiții ascund, așadar, o întreagă artă a colaborării. Barca răspunde întâlnirii dintre forță, echilibru și ritm; izbânda cere ca fiecare să știe să înainteze împreună cu celălalt.

În formarea lui Popescu, omul esențial a fost Ivan Patzaichin. În septembrie 2021, după moartea marelui campion, Florin își amintea că Ivan îl luase de la Orșova înainte ca el să aibă rezultate importante.

„Pentru mine, ca persoană, a fost un al doilea tată”, mărturisea Florin Popescu într-o declarație pentru ProSport.

În această mărturisire încape o legătură pe care cuvântul „antrenor” o descrie numai în parte.

Mai există o amintire care îi apropie pe amândoi de noi. Într-un interviu din 2022, Popescu povestea despre încercările sportivilor de a ieși din cantonament. Camera lui Ivan avea vedere spre ieșirea bazei; era greu să-l păcălească. Când reușeau totuși să plece, la întoarcere îi aștepta și le amintea de antrenamentul de dimineață. Dincolo de solemnitatea medaliilor, apar astfel tinerețea, micile abateri și răbdarea atentă a unui om care cunoștea drumul.

1995 (Duisburg) și 1997 (Dartmouth): Florin Popescu devine campion mondial în canoe de patru pe 1.000 de metri, căpătând experiența celor mai înalte podiumuri înaintea marii încercări olimpice.

30 septembrie 2000 (Sydney): Alături de Mitică Pricop , câștigă finala olimpică de canoe dublu pe 1.000 de metri. Românii au fost primii la toate cele trei puncte intermediare consemnate (250 m, 500 m și 750 m), încheind cursa în trei minute și puțin peste treizeci și șapte de secunde, cu aproape o secundă și jumătate înaintea echipajului Cubei.

1 octombrie 2000 (Sydney): La o zi după titlul olimpic, Popescu și Pricop cuceresc medalia de bronz la 500 de metri.

2004 (Atena): Concurând alături de Silviu Simioncencu , termină pe locul al patrulea la ambele distanțe olimpice.

2005 (Zagreb): Câștigă un nou titlu mondial în canoe de patru pe 500 de metri, ajungând la al șaptelea său aur mondial.

Atât poate dura, pe un cronometru, împlinirea unui vis olimpic. În acele minute de la Sydney se aduna însă timpul lung al pregătirii, lucrul asupra aceleiași mișcări, încrederea câștigată între doi oameni. Într-un echipaj, bucuria are de la început plural: numele lui Popescu rămâne alături de numele lui Pricop, așa cum eforturile lor au rămas, în acea cursă, legate prin aceeași barcă.

Aurul de la Sydney venise la șaisprezece ani după titlul obținut, în aceeași probă de o mie de metri, de Ivan Pzaichin și Toma Simionov, la Los Angeles. Între cele două victorii, Ivan trecuse de la pagaie la îndrumarea altora, iar elevii săi duceau mai departe o pricepere primită și îndelung lucrată.

O viață sportivă își păstrează însă toate paginile, inclusiv locurile patru de la Atena. Locul patru are o singurătate aparte: atât de aproape de podium, atât de greu de păstrat în memoria publicului. Merită să-l pomenim și pe el, pentru că ne ajută să vedem întinderea unei cariere, cu izbânzile și limitele ei.

După retragerea din competiții, Florin Popescu a început să transmită ceea ce învățase: a devenit antrenor, lucrând mai întâi cu lotul național de juniori, apoi cu seniorii. Între sportivii pregătiți de el s-a numărat Cătălin Chirilă, campion mondial la canoe simplu pe o mie de metri în 2022.

Într-un interviu acordat GSP în 2023, Florin Popescu vorbea despre o promisiune făcută lui Ivan: să formeze, la rândul său, un campion olimpic. O dorință de antrenor și, în același timp, un fel de a duce mai departe recunoștința. Omul care fusese ajutat să ajungă la capătul unei curse își asumase răspunderea pentru începuturile altora.

Poate aici se află partea cea mai generoasă a poveștii sale. Pentru un tânăr, exemplul unui campion devine mai apropiat când îi descoperă munca, colegii, profesorii, zilele fără medalie. Cele treizeci și șase de distincții capătă atunci chipul unei existențe. Iar când campionul devine profesor, ceea ce a câștigat începe să rodească și în viețile celorlalți.

Apa șterge urma bărcii. Un om o poate păstra în gestul pe care îl învață pe altul. Astfel continuă cursa lui Florin Popescu.

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