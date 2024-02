Chefi la cuțite. Trădarea îl costă pe Florin Dumitrescu: A pierdut tot

Florin Dumitrescu se judecă cu cei de la Antena 1 din cauză că ar fi refuzat să filmeze noul sezon de la Chefi la Cuțite în condițiile trustului. Probleme cu cei de la Antena 1 au și Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.

Florin Dumitrescu, amenințat de Antena 1

Dumitrescu a declarat că a fost amenințat de mai multe ori de avocații Antenei 1 și că au apărut foarte multe informații false în presă despre el și familia lui. Acesta a mai spus că este o poveste foarte sensibilă și că nu știe ce să facă.

„Am foarte multe chestii de clarificat și e care nu le pot clarifica fără să fiu acuzat, după aceea, cine știe ce. În condițiile în care ne aflăm acum, în condițiile în care mă aflu acum, cu procesul pe rol, cu amenințări de la avocați… Cred că nici amenințare nu pot să folosesc. Cu notificările pe care le primesc de la avocații fostului trust cu care am colaborat… Da, e sensibilă povestea.Nu știu cum să fac legătura cu toate articolele negative din presă din ultima perioadă – și cu toate conturile de TikTok care mă dau divorțat de familie și în care apar tot felul de probleme personale care nici măcar nu sunt reale – cu situația în care ne aflăm. Adică nici nu știu dacă am voie, nu am voie, să fac legătura”, a mai spus fostul jurat de la Chefi la cuțite.

Și-a pierdut toate drepturile

Bucătarul a mai declarat că și-a pierdut aproape toate drepturile din cauza contractului semnat cu Antena 1 și că trece prin momente foarte dificile.

„Mi se pare că este, așa, într-o zonă super gri, în care eu, ca persoană publică sau privată, nu contează, mi-am pierdut dreptul la libera exprimare. Mi-am pierdut dreptul de a fi cine sunt, mi-am pierdut toate drepturile posibile. Doar pentru că am semnat un contract”, spune Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu, la capătul puterilor

Unul dintre procesele lui Dumitrescu nici nu a fost pus pe rol cu o dată definită. Iar solicitările Antenei, cu privire la Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, au fost, în primă fază, repartizate unor instanțe specializate pe drepturi de autor.

„E un pic dubios și un pic cam greu de dus. Dar, ca să știți, să înțelegi situația prin care trec în acest moment. Am două procese pe rol. În civil. Pentru, ca să spunem așa, interpretarea unor clauze în contract. Interpretare pe care o va decide judecătorul. De partea cui este dreptatea? De partea angajatorului sau de partea mea.

Confidențialitatea pe care eu am semnat-o în acest contract mă împiedică să vorbesc în libertate, cu ușurință, să spun despre ce e vorba și cum stau lucrurile de fapt. Nu am voie să fac asta, am o confidențialitate semnată. Bun! Nu pot nici să reacționez public la bățul băgat prin gard de tot felul de oameni sau diverse articole”, spune Dumitrescu pe Instagram.