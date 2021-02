Premierul Florin Cîțu se va vaccina astăzi cu doza de rapel a vaccinului anti COVID-19. Florin Cîțu va folosi a doua doză din vaccinul Pfizer/BioNtech.

Vaccinarea se va face tot la spitalul militar unde și președintele Klaus Iohannis, dar și ceilalți membri ai guvernului s-au vaccinat.

Florin Cîțu nu va face public momentul vaccinării

De data aceasta, Cîțu ar fi decis ca momentul vaccinării cu a doua doză să nu fie unul public.

„Foarte, foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Asta îi spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea, cred că am şi avut o reacție la final, m-am ridicat, ca nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze, şi ieri în interesul de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie să vină din partea mea pentru a-i convinge pe cât mai mulți români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție în continuare, vaccinul şi tratamentele care apar, doar aşa putem să învingem această pandemie. Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie, şi nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a declarat premierul, după ce a primit prima doză din vaccinul anti-COVID.