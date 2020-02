Ministrul desemnat al Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat că „sunt primele audieri în ultimii patru ani de zile unde s-au făcut oarecum pe bune. Noi am dat răspunsuri la întrebări dure primite de la partea cealaltă, de la PSD. Pe vremea guvernului PSD nu puteai pune nicio întrebare. Audireile ţineau cam jumătate de oră se încheiau şi la revedere. Astăzi au fost trei ore de audieri , am stat acolo, am răspuns la fiecare întrebare. Niciun ministru PSD nu a făcut aşa ceva, ei n-au răspuns la înntrebări atunci opoziţiei”.

„Nu este la fel cu ceea ce vedem în SUA la audirei când sunt propuşi membrii administraţiei, dar ceea ce fac ministrii cabinetului Orban arată profesionalism, am venit acolo pregătiţi şi am răspuns tuturor întrebărilor. Eu nu pot să fiu responsabil pentru modul în care se comportă cei de la PSD, ne-am obişnuit cu asta. Chiar şi cu acest comportament am stat acolo şi am răspuns…”, a declarat ministrul la digi24.

Ministrul a afirmat faptul că „Nu ştiu dacă cineva din Comisie are legătură cu finanţele. Trebuia să vorbesc acolo despre politica de contractare a datoriei publice. Nu noi contractăm datoria publică , aceşti termeni nu-şi au sensul într-o invitaţie venită de la preşedinţii comisiei Buget Finanţe din Parlamentul României. Acesta este nivelul de asta nu m-am dus la acele audieri. Întâi să se clarifice ce vor de la ministerul Finanţelor să vadă ce face ministerul şi apoi să să ceară acest lucru”.

Nevoia de alegeri anticipate

„De asta avem nevoie de alegeri anticipate, sperăm ca la următoarea tură românii să voteze oameni care să-i reprezinte şi specialişti. Să ştiţi că sunt şi specialişti în PNL, majoritatea sunt în Parlament”, a mai spus ministrul Cîţu.

Întrebat de moderator de ce PNL cere un vot împotriva propriului guvern, subliniind că se râde de această situaţie, Florin Cîţu a răspuns: „Obiectivul final este mult mai important decât persoana mea sau a colegilor mei. Obiecticul este acela de a avea alegeri anticipate, de a avea un Parlament legitim care să reprezinte votul românilor, pentru asta trebuie să ne întoarcem la cetăţeni. Este clar că românii vor alt Parlament, a concluzionat ministrul PNL”.

