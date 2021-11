Florin Cîțu nu renunță la funcția de premier. Planul e clar, dar liderii PNL au ultimul cuvânt

Indiferent la ce formulă se va ajunge pentru formarea noului guvern, Florin Cîțu a precizat că sub nicio formă, PNL nu va ceda Ministerul Finanțelor.

„PNL are mai multe decizii. Propunerea de premier este președintele partidului, dar desemnarea o face presedintele Klaus Iohannis. (n.r. – a comentat posibilitatea formării noului guvern cu PSD) Direcția de guvernare n-are nicio legătură cu partenerul.

Nu are cum să se schimbe planul de guvernare. Asta ne interesează pe noi, liberalii, să ne impunem aceste reforme, pentru că ele sunt importante. Este crucial ca PNL să pastreze Ministerul Finanțelor, care sub PNL a reușit să facă minuni.

Am reușit să reducem deficitul bugetar și să avem încasări mai mari la buget fără să creștem taxele. Diseară voi merge la ședință. Echipa de negociere va prezenta ce am discutat la USR și ce am discutat la PSD. Eu am intrat în politică pentru reforme și vreau să văd cu cine le pot face în viitor.

Ce îl interesează pe Florin Cîțu?

Mă interesează să mergem mai departe cu reformele pentru pensii, PNRR și administrația publică. Trebuie să ne asigurăm că vom menține cheltuielile cu investițiile. În PNRR vorbim despre anvelopa salarială, care are o anumită dinamică asumată și pe care mi-am asumat-o, pentru că asta este ceea ce poate susține economia″, a declarat Florin Cîțu.

Altfel, amintim că luni dimineața, președintele PSD, Marcel Ciolacu a dezvăluit care este strategia social-democraților în negocierile cu PNL. Mai mult, el a insistat că nu este interesat de funcția de prim-ministru.

„(n.r. – a fost întrebat dacă PSD ar putea să renunțe la funcția de premier?) Guvernările de dreapta au dus datoria publică la 50%… Conform Legii 69, în acest moment nu mai ai voie să faci niciun fel de măriri. Lăsați-ne să avem… Și ieri i-am trimis domnului ministru al Finanțelor o listă cu anumiți parametri pe care dorim să-i aflăm″, a spus Ciolacu.

