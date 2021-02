Florin Cîțu întreține misterul! Chestionat joi seară, Florin Cîțu nu a dat un răspuns cert legat de o viitoare candidature a sa la șefia PNL. ”Toate la timpul lor. Eu cred că pot să contribui la vârf în PNL cu experiența pe care am acumulat-o”, a declarat acesta.

Premierul Florin Cîțu a refuzat să răspundă, întrebat fiind în mod repetat, dacă va candida sau nu la șefia PNL la viitorul congres. Liberalul s-a mărginit să precizeze că ”toate la timpul lor”. Politicianul a subliniat că acum este preocupat de adoptarea bugetului, relatează G4media.

Premier: ”În acest moment mă concentrez pe buget”

”În acest moment mă concentrez pe buget. Trebuie să avem un buget adoptat cât mai curând. Orice alte discuții… eu zic că toate la timpul lor. În momentul când voi lua o decizie despre un anumit subiect, vom vedea atunci. Eu am spus că sunt vicepreședinte al PNL, am o experiență pe care am acumulat-o în acești 4 ani și sunt sigur că voi candida în congresul PNL pentru o funcție. Eu cred că pot să contribui la vârf în PNL cu experiența pe care am acumulat-o în această perioadă”, a răspuns Florin Cîțu întrebat, la Digi 24, dacă va candida la șefia PNL.

”Deci nu excludeți varianta unei candidaturi pentru șefia PNL?”, a insistat moderatorul. ”Am spus că discutăm toate la timpul lor. Acum mă concentrez pe buget”, a spus Cîțu. ”Nu excludeți”, a concluzionat moderatorul. În acest context, Florin Cîțu a susținut că are o relație foarte bună cu președintele PNL, Ludovic Orban, cu care vorbește la telefon aproape în fiecare zi.

Ludovic Orban și-a anunțat ferm candidatura la șefia PNL. Rareș Orban îi va fi adversar

Premierul Florin Cîţu a afirmat, sâmbătă, că este prea devreme pentru o discuţie despre o eventuală candidatură a sa la preşedinţia PNL. Demnitarul a accentuat că îşi asumă „orice risc politic” pentru a face România să meargă pe direcţia bună.

La începutul lunii, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, a confirmat că va candida pentru un nou mandat de președinte. Acesta a făcut anunțul la finalul ședinței Biroului Executiv (BEX) al formațiunii politice. În ianuarie, Orban s-a confruntat cu o mișcare de protest inițiată de Rareș Bogdan, care i-a cerut public demisia după eșecul de la parlamentare. De altfel, Rareș Bogdan a confirmat la rândul său că este interesat să devină șeful formațiunii.