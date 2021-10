Florin Cîțu îl trage de urechi pe Dominic Fritz. „I s-a explicat, acum, exact cum se face”

Timișorenii îngheață în case iar în spitale, situația este și mai scandaloasă. În saloane se tremură realmente de frig, pacienți și medici la unison.

Soluția este una simplă spune premierul interimar, numai că Fritz pare total depășit de administrație. „Este Ordonanța pe care am dat-o acum câteva luni de zile și este nevoie de o decizie la Primărie și, apoi, se derulează automat lucrurile. Ordonanța spune foarte clar”, a afirmat Cîțu.

„Am fost, acum, la Ministerul Finanțelor Publice. Am discutat cu ministrul Finanțelor Publice, am avut o discuție telefonică cu primarul Timișoarei, cu Dominic Fritz, am găsit o soluție, care era deja pe masă. Este o Ordonanță pe care, deja, am dat-o anul acesta pentru a se putea împrumuta din trezorerie. I-am oferit o soluție Primăriei Timișoarei, sper ca în următoarele două zile să aibă resursele necesare pentru a putea avea gaz și căldură în Timișoara. Resursele sunt acolo, la Ministerul Finanțelor, doar am avut discuția cu domnul primar, pentru a-i arăta cum să acceseze acești bani.

Pentru Timișoara, în acest moment, există o soluție. Discuția a fost între ministrul Finanțelor și domnul primar și, sper, să acceseze acest credit cât mai repede.

Nu știa că are această variantă?

Avea posibilitatea, poate, nu știa. I s-a explicat, acum, exact cum se face. Este Ordonanța pe care am dat-o acum câteva luni de zile și este nevoie de o decizie la Primărie și, apoi, se derulează automat lucrurile. Ordonanța spune foarte clar.

Câți bani o să ceară?

Nu știu cât o să ceară. Știu că mai sunt 100 și ceva de milioane de lei la trezorerie. Poate să ia acești bani, care sunt acolo și, apoi, găsim o altă soluție. Este o situație de urgență, am găsit o soluție acum. O să vedem dacă o să fie și alte probleme.

În ce perioadă de timp poate să fie rezolvată problema?

Cât are nevoie. Nu știu exact care sunt cheltuielile.

Primăria Capitalei?

Nu am primit, oficial, de la domnul Nicușor Dan, dar dacă este ceva official, o să vedem și pentru domnul Nicușor Dan o soluție. Eu vă spun ce s-a întâmplat acum, la Ministerul Finanțelor de unde vin.

Vreau să vă anunț că a venit o echipă de evaluare de medici militari din Germania, pentru a transfera pacienți în Germania. O să vedem, exact, care este număr de persoane care poate să meargă în Germania. Domnul Arafat o să vă anunțe detaliile. Eu vreau să vă spun că echipa de medici este aici și evaluează situația.

Mai multe despre situația politică o să vă spun după ședința Biroului Executiv”, a se arată în declarația de presă oferită de Florin Cîțu.