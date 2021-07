Șeful Executivului a declarat, luni, 26 iulie, că susține demersul vicepremierului Dan Barna de a discuta cu Patriarhul României despre implicarea BOR în campania de vaccinare. Florin Cîțu îl încurajează pe vicepremier în acest demers și se arată mulțumit de inițiativa demnitarului USR-PLUS.

Florin Cîțu: „Este bine că domnul Barna are, în sfârşit, aceste discuții”

Întrebat de jurnaliști ce părere are despre anunțul vicepremierului Dan Barna de a solicita BOR să se implice în campania de vaccinare, Florin Cîțu s-a arătat mulțumit de demersul în cauză.

„Foarte bine, niciodată nu este prea târziu, îl încurajez pe domnul Barna să aibă discuţie cu Patriarhul României. Am avut discuţii de fiecare dată, aţi văzut, eu m-am întâlnit cu toate cultele din România, de fiecare dată am avut discuţii pentru a susţine campania de vaccinare, este bine că şi domnul Barna are, în sfârşit, aceste discuţii”, a declarat Florin Cîţu.

BOR nu vrea să se implice în campania de vaccinare

Pe de altă parte, în urma în urma anunțului vicepremierului care a spus, luni, că este momentul ca Guvernul să poarte o discuție clară cu BOR privind noul parteneriat, purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu a transmis un comunicat prin care a subliniat că nu este momentul să se aducă în discuție un astfel de subiect. Această chestiune se află exclusiv în lista de atribuții a cadrelor medicale, nu a preoților, a clarificat Vasile Bănescu.

„În legătură cu din nou clamata implicare a Bisericii (Ortodoxe) in demersul de convingere a oamenilor sa se vaccineze, e bine să ne amintim că in România există 18 culte religioase, partenere sociale ale statului și cu care acesta se situează într-un dialog pe diverse teme cu relevanță publică.

Dincolo de acest aspect care trebuie luat mereu si onest in considerare, va rog sa primiți următoarea precizare:

Chestiunea se află ”exclusiv” în atribuțiile medicilor

Biserica Ortodoxă Română și-a afirmat și explicitat deja de nenumărate ori poziția favorabilă, firească și clară față de actul vaccinării într-o pandemie, îndemnându-i pe clerici și laici să ia cu adevărat în serios boala, să se informeze temeinic din surse cu adevărat credibile, să se sfătuiască cu medicii și să-și configureze astfel o opțiune corect întemeiată în legătură cu un act medical de care depinde sănătatea & protejarea lor și a celor dragi.

Aceasta este o atitudine fundamental etică izvorâtă din virtutea bunului-simț, dar și din libertatea personală care presupune responsabilitatea comunitară pentru care Biserica pledează permanent.

Implicarea cultelor religioase într-un demers persuasiv pe o temă extra-religioasă și într-o problematică în care exclusiv competența medicală este adecvată și relevantă, nu poate transgresa însă limitele contextului celor menționate mai sus”, a transmis Vasile Bănescu.