Premierul Florin Cîţu a prezentat miercuri, începând cu ora 16.00, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). La conferința de presă au mai participat vicepremierii Dan Barna şi Kelemen Hunor şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea. Comisia Europeană a anunţat, pe 31 mai, că România a depus oficial PNRR.

„Astăzi aș vrea să vă anunț că cei de la Comisia Europeană au publicat și recomandările referitoare la deficitul excesiv pentru România. Sunt foarte bucuros să vă anunț că strategia noastră fiscal bugetară, cu revenirea deficitului bugetar sub 3% în 2024 a fost acceptată ca strategie principală. Deci există încredere în ceea ce am spus că facem, în reforme. Acea scădere a deficitului este acceptată de Comisia Europeană”, a spus premierul. Spital nou până în 2024. Renovări ale unităților sanitare „Este un program foarte important pentru România. Acest program a fost lansat când eu eram ministru al Finanțelor, anul trecut, am fost implicat în acest program din primul moment. Este vorba despre un program care a fost negociat de președintele Klaus Iohannis anul trecut. Întâlnirile de anul trecut au continuat și anul acesta Anul acesta am avut două vizite la Bruxelles având ca temă exact PNRR, pentru a ne asigura că avem un plan bun.

Este vorba despre 29,2 miliarde de euro, bani care vor fi folosiți pentru a construi aproximativ 450 km de autostrada, sute de scoli si de creșe. În special, vom construi și vom renova zeci de spitale.

Vom avea un spital construit în 2024, premieră în ultimii 32-33 de ani. Așa cum am promis, este foarte important pentru această guvernare să construiască spitale. Criza prin care am trecut anul trecut și încă mai trecem a arătat și a pus presiune pe toate sistemele de sănătate din UE si a arătat foarte clar limitele sistemului de sănătate. De aceea, este foarte important să dezvoltăm și să modernizăm rețeaua de spitale.

Sectoarele principale care vor beneficia de bani

Sunt trei mari sectoare care primesc bani în acest program – transporturi 7, 6 miliarde de euro, educație 3,6 miliarde euro sși sănătatea 2, 4 miliarde de euro.

Un alt element care trebuie clarificat este de ce luăm și împrumuturi prin acest PNRR. Romania are nevoie acută de investitii. Împrumuturile se vor duce doar în investiții, nu pot sa mearga în consum, nu cred ca exista dezbatere la nivelul clasei politice sau la nivelul societății că împrumuturile pentru investiții nu sunt bune. Mai mult, noi oricum ne împrumutam pentru a investi în România, iar împrumuturile pe care le facem prin PNRR sunt la o dobanda mult mai mica. Vorbim de 0 și ceva la sută. Pentru Romania, reprezintă un plus ca ne putem împrumuta la aceste dobânzi și vom putea investi.

Partea importantă este că investim foarte mult într-un termen foarte scurt, ceea ce înseamană o provocare și pentru economia României – să poată să să folosească aceste 29,2 miliarde de euro fără dezechilibre. Asta este partea bună, investițiile se termină în 2026.

Componenta de reforme

Romania are nevoie de reforme, iar in PNRR am creat mai mare transparenta, pana la ce data vom avea reforma x, y si asa mai departe. Vorbim despre reforma sistemului de pensii care sa fie sustenabil, reforma justitiei – reparam ce au stricat altii ani de zile, reforma companiilor de stat – risipa si sifonarea banului public se va opri, reforma salarizarii – un sistem de salarizare in sistemul public unde vom lega direct performanta de venituri.

Aceste reforme le faceam chiar daca nu exista PNRR. Coalitia a castigat voturile romanilor dupa ce a promovat aceste reforme.

In final, prin PNRR ne asiguram ca banii care vin in Romania vor ajunge in toate colturile Romaniei – este un alt principiu de la baza PNRR. Toti romanii vor beneficia de ei”